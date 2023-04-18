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المصادقة على أزيد من 230 مشروع استثماري من 2012 إلى 2017 بالعاصمة

  أدرج يـوم : الإثنين, 05 شباط/فبراير 2018 15:01     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 211 مرات
المصادقة على أزيد من 230 مشروع استثماري من 2012 إلى 2017 بالعاصمة

الجزائر- أكد مدير الصناعة و المناجم لولاية الجزائر حمو بن عبد الله يوم الإثنين أن مجموع الملفات الإستثمارية المصادق عليها من سنة 2012 إلى غاية نهاية 2017 ،قد بلغ 230 مشروع بمختلف القطاعات ذات الصلة بالصناعة وبمبلغ إجمالي بلغ  693 مليار دينار جزائري.

و أوضح السيد بن عبد الله ل/واج أنه يوجد من بين 230 مشروع مصادق عليه 53 مشروع مسجل بالقطب الصيدلي والبيوتكنولوجي على مستوى المدينة الجديدة سيدي عبد الله، بالشراكة مع وزارة السكن والمدينة مضيفا أن تنفيذ مجمل هذه المشاريع ستسمح بتوفير أزيد من 25.000  منصب شغل.

وأبرز أن المشاريع المصادق عليها داخل النسيج العمراني للعاصمة هي ذات طابع خدماتي خاصة بالمواطن لتلبية حاجياته وكذا احتياجات الإدارة الطبية على غرار مشاريع إنشاء العيادات الطبية والمخابر وكذا الفنادق ومواقف السيارات ومراكز التجارة .

و يوجد منضمن هذه المشاريع ذات الطابع الخدماتي قرابة 30 مشروعا  تم الانطلاق في انجازها خلال سنة 2017 و10 مشاريع أخرى بصدد الانطلاق إلى جانب 30 مشروعا في طور الدراسة، مشيرا إلى أن المشاريع الصيدلانية تمثل،ما نسبته أزيد من 65 بالمئة من حجم المشاريع المصادق عليها إلى جانب قطاعات الصناعة والسياحة  و التكنولوجيا الجديدة للإعلام و الاتصال .

و أشار السيد بن عبد الله  إلى بعض المشاريع المتابعة من قبل المديرية و يتعلق الأمر بمشروع مركز التسهيل ببلدية المحمدية الذي دخل حيز الخدمة منذ فترة وتم تسليمه للوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتقديم خدمات ومرافقة الشباب المستثمر من خريجي الجامعات والمعاهد.

و يوجد--حسب المسؤول-- مشروعان ضخمان على مستوى وزارة الصناعة الأول يتمثل في إنشاء قطب بامتياز على مستوى منطقة المتيجة الخاص بتحويل المواد الغذائية .

كما ذكر بالمشروع الثاني في إطار الشراكة مع الإتحاد الأوربي (فرنسا، إسبانيا ، فنلندا ) في مجال الإبداع و الابتكار قصد مرافقة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وكل المؤسسات المعنية التي ستندمج في إطار الإبداع و الابتكار و تشمل كل من ولايات البليدة والجزائر العاصمة فضلا على ولايات البويرة و بومرداس و تيبازة.

في نفس السياق أشار بخصوص تهيئة و عصرنة المناطق الصناعية إلى أن ولاية الجزائر تسعى حاليا إلى تحويل تسيير هذه المشاريع من وزارة الصناعة إلى السلطات الولائية، ضمنها مشروع تهيئة و عصرنة حي الأعمال بباب الزوار الذي تم المصادقة على دراسته مؤخرا و كذا مشروع تهيئة وتأهيل منطقة الصناعة الرويبة الذي سيتم المصادقة على دراسته هذا الأسبوع .

و أضاف المسؤول الولائي أنه يوجد من بين المشاريع كذلك مشروع التهيئة و إعادة الاعتبار للمنطقة الصناعية وادي السمار، حيث سيتم إعادة الإعلان عن المناقصة لاختيار مكتب  الدراسات.

كلـمات مفتـاحيــة :
المصادقة على أزيد من 230 مشروع استثماري من 2012 إلى 2017 بالعاصمة
  أدرج يـوم : الإثنين, 05 شباط/فبراير 2018 15:01     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 211 مرة   شارك

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