العاصمة: أزيد من 2000 محضر للعدالة ضد تجار مخالفين للقوانين

الجزائر- حرر أعوان الرقابة و مكافحة الغش التابعين لمديرية التجارة لولاية الجزائر خلال شهر يناير المنصرم أزيد من 2000 محضر ضد تجار مخالفين للقوانين و التشريعات المنظمة للقطاع مع تحويل ملفاتهم الى العدالة للفصل فيها ، حسبما جاء في الموقع الالكتروني الرسمي للمديرية.

وحسب نفس المصدر فقد بلغ عدد المحاضر التي تم رفعها شهر يناير المنصرم 2014 محضرا 769منها كانت لعدم التزام التجار بإعلام الزبائن و المستهلكين بأسعار السلع المعروضة للبيعي فيما تم تحرير 624 محضر اخر لعرض التجار سلعا تشكل خطرا غذائيا على صحة المستهلك متبوعة بتحرير 461 محضر لممارسة النشاط التجاري بطريقة غير شرعية.

و تم توجيه هذه المحاضر الى العدالة للفصل فيها الى جانب 39 محضر اخر يخص تجاوزات لتجار لم يحترموا التنظيم الخاص بالأسعار و التعريفات المقننة.

و خلال نفس الفترة تم ايضا رصد أزيد من 2000 مخالفة تجارية مرتكبة من قبل التجار المقيدين بإقليم الجزائر العاصمة فيما فاقت قيمة السلع غير المفوترة المعروضة للبيع خلال شهر يناير المنصرم عبر مختلف الفضاءات والأسواق و المحلات التجارية بالعاصمة 73 مليون دج.

و شملت الحصيلة الإجمالية لنشاطات فرق المراقبة التابعة لمصالح مديرية التجـارة لولاية الجزائر في نفس الفترة 19.028 تدخل ي تم على إثره ضبط 2.041 مخالفة .

كما تم تسجيل مخالفات تتعلق بممارسة أسعار غير شرعية بلغت قيمتها 200.000 دج فيما فاقت قيمة السلع المحجوزة 13 مليون دج.

و حسب ذات الحصيلة فقد بلغ عدد اقتراحات الغلق للمحلات التجارية 119 اقتراحا 111 منها لأسباب تخص الممارسات التجارية (ممارسة تجارية غير شرعية ) و البقية في إطار قمع الغشي و تخص مخالفات اعلام المستهلك و الخطر الغذائي.

و كانت مديرية التجارة لولاية الجزائر قد سطرت برنامجا محددا لمراقبة نشاط التجار الموزعين عبر إقليم الولاية خلال سنة 2018 يشمل الوصول إلى مراقبة أزيد من 206 الاف تاجر مع نهاية السنة بمعدل يفوق 17.000 تاجر في الشهر ، فيما يقوم بهذه العمليات مفتشو وأعوان الرقابة التابعين للمديرية والموزعين على 374 فرقة.

هذا وتضم ولاية الجزائر 78 سوقا للبيع بالتجزئة (اسواق مغطاة) و46 سوقا جوارية كما تضم أربع (04) مناطق نشاط موزعة عبر كل من الجرف بباب الزوار والحميز وجسر قسنطينة والمنظر الجميل كما تضم ولاية العاصمة أزيد من 460 متجرا اضافة الى 6 مذابح و53 مذبحا خاصا بالدواجن و مسمكة واحدة ، حسب ذات الموقع.