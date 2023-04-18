سكن : أكثر من 6.000 تسجيل في صيغة الترقوي العمومي للمغتربين

الجزائر - كشف وزير السكن و العمران و المدينة، عبد الوحيد طمار، اليوم الاحد بالجزائر انه تم احصاء اكثر من 6 الاف تسجيل عبر الموقع الإلكتروني المخصص للمغتربين الذي تم فتحه الخميس الماضي للاستفادة من برنامج السكن الترقوي العمومي كاشفا عن تسجيل 200 الف محاولة اختراق للموقع من داخل البلاد.

وأضاف السيد طمار في تصريح للصحافة على هامش مراسم تسليم مفاتيح 2700 سكن بصيغة البيع بالإيجار (عدل) لفائدة مكتتبي 2001 ي ان عملية الاكتتاب عن بعد لأفراد الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج بالنسبة لصيغة السكن الترقوي العمومي قد انطلقت الخميس الفارط من خلال فتح موقع الكتروني على مستوى المؤسسة الوطنية للترقية العقارية (ENPI) و انه تم تسجيل الى غاية اليوم (الأحد) أكثر من 6 الاف تسجيل للمغتربين القاطنين بعدة مناطق في الخارج.

وأشار الوزير الى ان هذه العملية تدخل في اطار تجسيد برنامج رئيس الجمهورية الجزائريةي السيد عبد العزيز بوتفليقة للجالية الجزائرية المتواجدة بالخارج الى جانب التأكيد على هذا البرنامج من طرف الوزير الاول ي السيد احمد أويحيى خلال لقائه مؤخرا بأفراد الجالية الجزائرية المتواجدة بفرنسا .

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كما اكد ان وزارة السكن حضرت نفسها بجدية لهذا المشروع و تنظيمه من الناحية التقنية و المالية او كيفية الدفع مشيرا ان "الدفعات تكون بالعملة الصعبة".

وأشار الوزير في هذا الاطار الى ان "هذه العملية تجري عن بعد من اجل تسهيل مهمة التسجيل لأفراد الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج" مضيفا ان المشروع حاليا يشمل حصة بـ 2000 وحدة المتبقية من البرنامج السابق لصيغة السكن الترقوي العمومي كانطلاقة اولى على ان يتم تحديد برنامج منظم حسب الطلبات.

وأضاف ان عملية التسجيل عبر الموقع الالكتروني متواصلة و تعمل الوزارة على اجراء احصاء يومي لعدد المسجلين على ان تكون هناك مرحلة ثانية بالتنسيق و التشاور مع مصالح الشؤون الخارجية و عبر كل القنصليات والتي ستمكن في المقام الاول من معرفة العدد الحقيقي للطلب الذي سيعبر عنه و تحديد تمركزه جغرافيا من اجل وضع البرنامج انطلاقا من تلك المعطيات.

وسيسمح هذا التنسيق ايضا حسب السيد طمار، من التعرف على الطلبات المسجلة على مستوى القنصليات والبطاقية الوطنية للسكن مشيرا الى ان شرط عدم امتلاك سكن من شروط القبول في عملية الاكتتاب.