طاقة تخزين السدود بالوطن ستقفز "في القريب" إلى 6ر8 مليار متر مكعب سنويا

الأغواط- صرح وزير الموارد المائية حسين نسيب اليوم الأحد بالأغواط أن طاقة تخزين السدود عبر التراب الوطني ستقفز "في القريب" إلى 6ر8 مليار متر مكعب سنويا.

وأوضح الوزير خلال ندوة صحفية نشطها في اليوم الثاني والأخير من زيارته للولاية أنه ينتظر بعد وضع سد بني سليمان (المدية) حيز الاستغلال أن يصل عدد السدود إلى 80 منشأة، مما سيتيح تحقيق طاقة التخزين المذكورة.

ولضمان صيانة تلك المنشآت المائية تم تسطير إستراتيجية مبنية على الوقاية من خلال تكثيف التشجير، وعمليات إزالة الأوحال منها، حيث سيتعزز القطاع بثلاث آلات من صنع جزائري لهذا الغرض، على أن تستغل أولاها قبل نهاية السداسي الأول من السنة الجارية، حيث ستستفيد عشرة سدود من هذه العملية، كما أضاف الوزير .

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وبخصوص التكفل بظاهرة تذبذب التزود بالمياه الصالحة للشرب المسجلة في فصل الصيف الفارط، فإن الوزارة نصبت لجنة وطنية ولجان ولائية لمواجهة المشكلة، فضلا عن وجود مشاريع مهيكلة منتظر استلامها، مما سيساهم ذلك في تحقيق "تحسن أفضل " للوضعية في هذه السنة ي يقول السيد نسيب.

وفي سياق ذي صلة كشف وزير الموارد المائية أن نسبة التزود بالمياه الصالحة للشرب على المستوى الوطني بلغت 73 في المائة، منها 38 في المائة على مدار الساعة، مع برمجة مشاريع لفائدة المناطق التي تسجل "عجزا " في هذا المجال.

وسيتم أواخر سنة 2019 استكمال إسناد تسيير المياه للمؤسسات العمومية التابعة للقطاع عبر كافة البلديات التي تفتقر لذلك والبالغ عددها حاليا 574 بلدية، وهو الإجراء الذي بصدد التحضير له بالتنسيق مع وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، مثلما ذكر وزير القطاع .

وبعد أن تم إحصاء ما يزيد عن تسعة آلاف حالة ربط عشوائي لمياه الشرب، وإحالة حوالي ثلاثة آلاف حالة منها على العدالة، أشار الوزير إلى أنه سيشرع "قريبا" في تعميم التقنيات الحديثة المستعملة بالعاصمة تدريجيا على باقي المدن الكبرى للحد من الظاهرة.

وقبل ذلك عاين وزير القطاع بمنطقة المرجة ببلدية عاصمة الولاية محطة ضخ المياه الصالحة للشرب بطاقة 4.500 متر مكعب/ثانية والتي حظيت بعملية إعادة التهيئة بمبلغ 290 مليون دج.

كما عاين بذات البلدية مشروع إنجاز 2.500 متر طولي كجدار واقي من فيضانات وادي مزي، والذي استلمت منه لحد الآن 200 متر طول فيما تتواصل أشغال 500 متر طول، على أن يشرع في ما تبقى منه لاحقا، وهي العملية التي تطلبت 73ر1 مليار دج، حسب الشروحات المقدمة للوفد الوزاري.

واختتم وزير الموارد المائية هذه الزيارة بمعاينة استغلال محطة تصفية المياه المستعملة ببرج السنوسي بطاقة تطهير تصل إلى ما يقارب 27 ألف متر مكعب يوميا، وستصل إلى حوالي 50 ألف متر مكعب يوميا إلى آفاق 2033 ، حسب شروحات مسؤولي القطاع .