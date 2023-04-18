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عدل1: تسليم مفاتيح 2700 سكن و برمجة تسليم 3000 وحدة أخرى في الأسابيع  القادمة بالجزائر العاصمة

  أدرج يـوم : الأحد, 04 شباط/فبراير 2018 13:43     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 281 مرات
عدل1: تسليم مفاتيح 2700 سكن و برمجة تسليم 3000 وحدة أخرى في الأسابيع  القادمة بالجزائر العاصمة

الجزائر - شرعت الوكالة الوطنية لتحسين السكن و تطويره  يوم الأحد في عملية تسليم 2700سكن لفائدة مكتتبي برنامج عدل 1 (2001) بمدينة  سيدي عبد الله (الجزائر العاصمة)  على ان يتم تسليم 3000 سكن بنفس الصيغة في  الاسابيع القادمة, حسب ما كشف عنه وزير السكن و العمران و المدينة, عبد الوحيد  طمار.

و اشرف على عملية الشروع  في تسليم مفاتيح 2700 سكن بصيغة البيع بالايجار  (عدل) لفائدة مكتتبي برنامج عدل 1 (2001) وزير السكن بحضور وزير الشباب و  الرياضة الهادي ولد علي و المدير العام للامن الوطنيي اللواء عبد الغني  هاملي و والي ولاية الجزائر, عبد القادر زوخي الذين سلموا مفاتيح السكنات لبعض  المكتتبين الحاضرين.

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و في كلمة القاها بالمناسبة, قال السيد طمار ان عمليات توزيع السكنات تتوالى  على مستوى التراب الوطني لتجسيد برنامج رئيس الجمهورية, السيد عبد العزيز  بوتفليقة من خلال بداية عملية توزيع 2700 وحدة سكنية اليوم. 

و اضاف الوزير ان هذه العملية مرحلة اولى ستكون متبوعة في الاسابيع القادمة  بعملية اخرى تشمل توزيع 3000 سكن بصيغة عدل دائم او لفائدة مكتتبي عدل 1  بمدينة سيدي عبد الله مشيرا ان هذه السكنات تم الانتهاء من انجازها ولم يتبقى  الا ربطها بمختلف الشبكات.

كلـمات مفتـاحيــة :
عدل1: تسليم مفاتيح 2700 سكن و برمجة تسليم 3000 وحدة أخرى في الأسابيع  القادمة بالجزائر العاصمة
  أدرج يـوم : الأحد, 04 شباط/فبراير 2018 13:43     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 281 مرة   شارك

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