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الجزائر- فرنسا : تعزيز الشراكة بين مؤسسات البلدين محور محادثات بين السيدة نغزة و رئيس الباترونا الفرنسي 

  أدرج يـوم : السبت, 03 شباط/فبراير 2018 15:04     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 385 مرات

الجزائر- شكل تعزيز الشراكة و التعاون بين المؤسسات الفرنسية و الجزائرية  محور محادثات جمعت رئيسة الكنفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية ,السيدة سعيدة نغزة و رئيس الباترونا الفرنسي (ميداف) يالسيد بيارقاتاز , كما ناقشا أيضا امكانية تنظيم ملتقى اقتصادي جزائري- فرنسي بالجزائر العاصمة حسب ما أفاد به يوم السبت بيان للكنفدرالية.

و جرت هذه المحادثات اثر زيارة عمل قامت بها السيدة نغزة التي تشغل كذلك منصب رئيسة الإتحاد المتوسطي لكنفدراليات المؤسسات " بزنس ماد"  منذ نوفمبر 2017, إلى باريس أمس الجمعة 2 فبراير برفقة وفد من رجال الاعمال.

و تمحورت هذه المحادثات اساسا حول "سبل تعزيز الشراكة و التعاون بين المؤسسات الفرنسية و الجزائرية و كيفية الوصول إلى تطوير النقاش الاقتصادي في منطقة البحر الأبيض المتوسط من أجل خلق فرص للاستثمار خلق الثروة و مناصب عمل" حسب ذات المصدر.

كما  تطرق السيد تاقاز و وفد رؤساء المؤسسات المنضوين تحت لواء " الكنفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية " الى  سبل تعزيز الشراكة الاقتصادية الجزائرية الفرنسية في مختلف المجالات سيما في قطاعات الصناعة و الزراعة و السياحة والرقمنة و كذلك إمكانية تبادل الخبرات بين المؤسسات الصغيرة و المتوسطة الجزائرية والفرنسية حول كيفية مواجهة التحديات الراهنة و تعزيز التعاون الثنائي.

و من بين النقاط التي تمت مناقشتها ايضا - حسب ذات البيان- إمكانية تنظيم ملتقى اقتصادي جزائري فرنسي بالجزائر العاصمة مما سيسمح للمتعاملين الاقتصاديين من كلا البلدين بالتجسيد الفعلي لمشاريع الشراكة في مختلف القطاعات .

كما تطرقت السيدة نغزة و رئيس الباترونا الفرنسي (ميداف)  الذي كان مرفوقا بالمدير العام لـ  ميداف الدولي, السيد فليب قوتيي  إلى التحديات الجيواستراتيجية و الاقتصادية و الإجتماعية التي تواجه مؤسسات منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط على سبيل الذكر الهجرة والبطالة عند الشباب والتغيرات المناخية والتحولات الناجمة عن الطفرة التكنولوجية التي يشهدها العالم و الحاجة إلى تحسين مناخ الأعمال في هذه المنطقة"ي يضيف البيان. 

وأكد الطرفان بهذه المناسبة على الدور الهام و الفعال الذي تلعبه منظمات أرباب الأعمال في هذا السياق ي بحيث تعد هذه المنظمات قوة اقتراح فريدة و قد اتفقا الرئيسان على المبادرة سويا بأنشطة من أجل تطوير السياسات المشجعة للإستثمار و استحداث الشركات و تعزيز ثقافة المقاولاتية عند الشباب و النساء و تحسين الكفاءات للعمال المتجهين نحو المهن الحديثة و تطوير القطاع الخاص .

كلـمات مفتـاحيــة :
الجزائر- فرنسا : تعزيز الشراكة بين مؤسسات البلدين محور محادثات بين السيدة نغزة و رئيس الباترونا الفرنسي 
  أدرج يـوم : السبت, 03 شباط/فبراير 2018 15:04     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 385 مرة   شارك

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