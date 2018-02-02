السكن الترقوي العمومي: فتح الاكتتاب عن بعد لأفراد الجالية المقيمة بالخارج

تلمسان- أكد وزير السكن و العمران و المدينة عبد الوحيد طمار بتلمسان أن الاكتتاب عن بعد لأفراد الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج بالنسبة لصيغة السكن الترقوي العمومي قد انطلقت يوم الخميس من خلال الموقع الالكتروني لوكالة تحسين و تطوير السكن (عدل).

و أوضح السيد طمار الذي يقوم بزيارة عمل منذ مساء الاربعاء إلى ولاية تلمسان في تصريح للصحافة، أن هذه المبادرة التي تجري بالتعاون مع وزارة الشؤون الخارجية ستمكن في المقام الاول من معرفة العدد الحقيقي للطلب الذي سيعبر عنه و تحديد هذا الطلب جغرافيا من أجل وضع البرنامج انطلاقا من ذلك.

كما اشار الوزير إلى أن "هذه العملية ستجري عن بعد من أجل تسهيل المهمة لجاليتنا المقيمة بالخارج"، مضيفا أن حصة متبقية من البرنامج السابق لصيغة السكن الترقوي العمومي تتكون من 2000 وحدة ستحول إلى هذه العملية كانطلاقة أولى، و أن موقع وكالة تحسين و تطوير السكن (عدل) يتوفر على جميع الآليات و الإجراءات التي يجب إتباعها من اجل الاستفادة من هذه الصيغة في مجال السكن.

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أما بخصوص برنامج 2018 -يضيف الوزير- فقد وافقت الحكومة على تخصيص 120000 مسكن من أجل الاستجابة لاحتياجات المواطنين الذين اكتتبوا لصيغة البيع بالإيجار و الذين سددوا أقساط الأمر بالدفع، فضلا عن عودة صيغة السكن الترقوي المدعم التي ستستفيد من 70000 وحدة و تدعيم السكن الريفي.

و تابع السيد طمار قوله أنه فيما يخص البرامج القديمة على غرار السكن العمومي الايجاري فإن الوزارة تسهر على تسريع عمليات الانجاز و احترام الآجال و المتابعة من خلال تقارير دورية تسلمها مديريات السكن الولائية، أما فيما يتعلق بولايات الجنوب و الهضاب العليا فإنها ستستفيد من جانبها من برنامج سكنات يخص كذلك جزء من ولاية تلمسان.

و قد بدأ السيد طمار زيارته يوم الخميس ببلدية بوجميل، حيث قام بوضع الحجر الأساس لمشروع 800 مسكن بصيغة (عدل) في إطار برنامج الولاية المقدر ب6400 وحدة موزعة عبر عشرة مواقع، اما الآجال المحددة ب24 شهرا فقد قلصت إلى 18 شهرا من قبل الوزير و ذلك لتسريع عملية استلامها.

كما وجه الوزير تعليماته بعين المكان لمكتب الدراسات من اجل إدراج المنشآت المدرسية في المواقع فضلا عن اختيار الألوان الخارجية المناسبة لمواقع الانجاز.

أما المدير العام لوكالة تحسين و تطوير السكن (عدل) فقد صرح لوأج ان الولاية قد استفادت من برنامج جديد ب2671 وحدة و الذي من شانه امتصاص جزء من العجز المسجل.

و في موقع 600 مسكن عدل بالمنصورة الذي استكمل دون شبكة الطرقات و التهيئة فقد ذكر الوزير بتخصيص مبلغ 150 مليون دج لهذا الغرض مطالبا المسؤولين المعنيين بالاستكمال العاجل لهذه العملية.

و قام السيد طمار فيما بعد بوضع الحجر الأساس لإنجاز ثانوية تتسع ل1000 مقعد تقع بهذا الحي الذي سيستفيد كذلك خلال الدخول المدرسي المقبل من مجمعين مدرسيين و متوسطة.

أما ببلدية الرمشي فقد أعطى الوزير تعليماته لمدير ديوان الترقية و التسيير العقاري من اجل استئناف أشغال الهياكل الحديدية الخاصة بمشروع 300 مسكن بصيغة السكن العمومي الايجاري المتوقف منذ أكثر من ثلاث سنوات.

من جانبها استفادت المدينة القديمة لندرومة من غلاف مالي يقدر ب100 مليون دج من اجل اعادة ترميمها و كذلك المسجد العتيق الذي شيده المرابطون في سنة 1081.

أما مقر بلدية هذه الدائرة فقد استفادت هي الأخرى من 100 مسكن بصيغة السكن الترقوي المدعم و 400 مسكن بصيغة عدل (شريطة توفر العقار) و 254 مساعدة لترميم السكنات القديمة، حسبما أعلنه الوزير الذي زار مقر الجمعية الثقافية "الموحدية" التي قامت بإطلاق أرضيتها الرقمية التي تتوفر على 6500 وثيقة و ارشيف المنطقة.

كما زار السيد طمار ببلدية الغزوات المشروع المستكمل في جزئه السكني (700 مسكن بصيغة السكن العمومي الايجاري) في انتظار الانتهاء من إنشاء أعمال الطرق و التهيئة قبل التوزيع.

و في مغنية فقد اشرف الوزير على وضع حجر الأساس لمشروع انجاز 700 مسكن بصيغة عدل.