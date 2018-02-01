زعلان يحث على تسليم خط السكة الحديدية تزامنا مع تدشين المطار الجديد

الجزائر- شدد وزير الأشغال العمومية و النقل، السيد عبد الغني زعلان، يوم الخميس، على ضرورة تسليم خط السكة الحديدية الرابط بين محطة باب الزوار و مطار الجزائر هواري بومدين و وضعه حيز الخدمة في نفس موعد تدشين التوسعة الجديدة للمطار ، حسبما علم في بيان للوزارة.

و حسب ذات المصدر، قام الوزير بزيارة عمل و تفقد لمشروع ربط شبكة السكة الحديدية بمطار الجزائر هواري بومدين في إطار المتابعة الميدانية و الدورية لمختلف مشاريع القطاع، حيث "أكد و بحزم على ضرورة أن يتم تسليم هذا الخط للسكة الحديدية و وضعه حيز الخدمة في نفس موعد تدشين التوسعة الجديدة للمطار".

كما أعطى السيد زعلان تعليمات لكل الأطراف المعنية بالمشروع على "ضرورة تكثيف الجهود و تدعيم الورشة بكل الوسائل المادية و البشرية" ، لكي يتم تسليم المشروع كاملا بما فيها التهيئة الخارجية لمحيطه، أي الجانب الجمالي و البيئي.

و يحتوي هذا المشروع، الذي يربط شبكة السكة الحديدية من محطة باب الزوار إلى غاية مطار الجزائر هواري بومدين على مسافة 2،8 كم، على نفق أرضي بطول 1،4 كم و محطة أرضية ذات طابقين على مستوى محول المطار و الطريق السريع الدار البيضاء- بن عكنون، حسب ذات المصدر.