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زعلان يحث على تسليم خط السكة الحديدية تزامنا مع تدشين المطار الجديد

  أدرج يـوم : الخميس, 01 شباط/فبراير 2018 18:10     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 205 مرات
زعلان يحث على تسليم خط السكة الحديدية تزامنا مع تدشين المطار الجديد

الجزائر- شدد  وزير الأشغال العمومية و النقل، السيد عبد الغني زعلان، يوم الخميس، على ضرورة تسليم خط السكة الحديدية الرابط بين محطة باب الزوار و مطار الجزائر هواري بومدين و وضعه حيز الخدمة في نفس موعد تدشين التوسعة الجديدة للمطار ، حسبما علم في بيان للوزارة.

و حسب ذات المصدر، قام الوزير بزيارة عمل و تفقد لمشروع ربط شبكة السكة الحديدية بمطار الجزائر هواري بومدين في إطار المتابعة الميدانية و الدورية لمختلف مشاريع القطاع، حيث "أكد و بحزم على ضرورة أن يتم تسليم هذا الخط للسكة الحديدية و وضعه حيز الخدمة في نفس موعد تدشين التوسعة الجديدة للمطار".

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كما أعطى السيد زعلان  تعليمات لكل الأطراف المعنية بالمشروع على "ضرورة تكثيف الجهود و تدعيم الورشة بكل الوسائل المادية و البشرية" ، لكي يتم تسليم  المشروع كاملا بما فيها التهيئة الخارجية لمحيطه، أي الجانب الجمالي و البيئي.

و يحتوي هذا المشروع، الذي يربط شبكة السكة الحديدية من محطة باب الزوار إلى غاية مطار الجزائر هواري بومدين على مسافة 2،8 كم، على نفق أرضي بطول 1،4 كم و محطة أرضية ذات طابقين على مستوى محول المطار و الطريق السريع  الدار البيضاء- بن عكنون، حسب ذات المصدر.

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زعلان يحث على تسليم خط السكة الحديدية تزامنا مع تدشين المطار الجديد
  أدرج يـوم : الخميس, 01 شباط/فبراير 2018 18:10     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 205 مرة   شارك

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