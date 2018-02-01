الجزائر- بلجيكا: إرادة متبادلة في تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية والأمنية

الجزائر - أعرب نائب الوزير الأول وزير الشؤون الخارجية البلجيكي, ديديي ريندرس, يوم الأربعاء, بالجزائر العاصمة عن إرادة بلاده و الجزائر في تعزيز اكبر لعلاقاتهم السياسية و الاقتصادية و الامنية.

وأوضح السيد ريندرس عقب المقابلة التي خصه بها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة ان "الحصيلة التي خرج بها من هذه الزيارة هي تلك الارادة المتبادلة في تعزيز العلاقات الثنائية".

كما نوه رئيس الدبلوماسية البلجيكية "بنوعية المحادثات المثمرة" التي أجراها خلال الزيارة التي دامت يومين الى الجزائر مؤكدا ان البلدين يلتزمان بتعزيز تعاونهما الثنائي في المجالات الاقتصادية مشيرا في هذا الصدد إلى قطاعي التكنولوجيات الصديقة للبيئة و الصحة.

أما بخصوص العلاقات الثنائية فقد اوضح السيد ريندرس ان الجزائر و بلجيكا قد وقعتا اتفاقا يتعلق بإجراء "مشاورات سياسية منتظمة".

كما أوضح من جانب اخر ان بلجيكا على استعداد لإجراء "حوار استراتيجي" مع الجزائر من اجل "تمكين مصالح الشرطة و الاستعلامات لكلا البلدين من الالتقاء دوريا تحت اشراف وزارتي الشؤون الخارجية كما دأبت الجزائر على فعله مع شركاء آخرين".

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وأكد وزير الشؤون الخارجية البلجيكي في سياق اخر ان البلدين اتفقا على التحادث حول تصور بلجيكا "بخصوص تطور الاتحاد الاوروبي و مواقف هذا الاتحاد فيما يتعلق بعدد معين من الملفات مثلما يمكن للجزائر أن تعلمنا بشكل افضل حول الطريقة التي تتفاعل بها القارة الافريقية من خلال الاتحاد الافريقي و تطور افكارا او اقتراحات لحل بعض الاوضاع المعقدة أحيانا".

وتابع قوله ان بلاده "مهتمة جدا" بالوضعية السائدة في افريقيا الوسطى و كذلك "في الصحراء الغربية حيث نامل ان تتمكن الامم المتحدة مع هورست كوهلر المبعوث الشخصي للأمين العام الاممي للصحراء الغربية من مواصلة العمل و محاولة إيجاد حل للنزاع عبر الحوار".

كما أكد "انها مواضيع سنواصل العمل من خلالها" معربا من جانب اخر عن امل بلاده في "الاستفادة من التجارب التي استطاعت الجزائر تطويرها في مجال مكافحة التطرف" مضيفا انه "كانت هناك سنوات كالحة و لكن كانت هناك ايضا قدرة للجزائر على ضمان استقرار حقيقي في البلاد و المنطقة".

وخلص في الاخير الى القول "يجب علينا التفكير في طريقة تطوير تصور لدين يكون معتدلا عبر تكوين الائمة و تطوير الدين الاسلامي في اوروبا و في بلجيكا على وجه الخصوص".