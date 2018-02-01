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الانطلاق في انجاز أول مصنع لقطع غيار ولواحق السيارات بالجزائر السنة الجارية بالبيض

  أدرج يـوم : الخميس, 01 شباط/فبراير 2018 09:52     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 111 مرات

البيض - يرتقب أن تنطلق أشغال إنجاز أول مصنع لقطع غيار  ولواحق السيارات بالجزائر التابع للمجمع الصناعي "طاحكوت" السنة الجارية  بالبيض، حسبما علم اليوم الأربعاء لدى المدير الولائي للصناعة والمناجم.

وذكر مصطفى حشيبة ل/واج على هامش زيارة تفقدية لصاحب المشروع رجل الأعمال  طحكوت محي الدين للموقع  الذي سيقام به المشروع  أن "أشغال تثبيت العتاد الخاص  بالمصنع  ستنطلق في غضون الثلاثة أشهر المقبلة  كأقصى تقدير وذلك على مستوى  البناية الخاصة بالمصنع السابق للأحذية بالمدخل الجنوبي لعاصمة الولاية".

وأبرز ذات المصدر أنه وفور الانتهاء من عملية تثبيت العتاد "سينطلق المصنع في  الإنتاج" متوقعا أن تكون الانطلاقة في التصنيع "خلال الثمانية أشهر المقبلة  على أقصى تقدير".

وسينتج هذا المصنع الذي يعد الأول من نوعه بالجزائر قطع غيار محركات ولواحق  السيارات لتغطية حاجيات السوق الوطنية من هذه المنتجات الصناعية الضرورية في  صناعة السيارات والمساهمة في تخفيض فاتورة استيراد قطع الغيار ولواحق  السيارات, كما أشير إليه.

 

وينتظر أن يوفر المصنع عشرات مناصب الشغل لشباب الولاية خاصة في تخصص  الميكانيك وتخصصات أخرى, بالإضافة إلى فرص للتكوين في الميدان الميكانيكي  لفائدة طلبة معهد التكوين المهني بعاصمة الولاية, وفقا للمصدر.

كلـمات مفتـاحيــة :
الانطلاق في انجاز أول مصنع لقطع غيار ولواحق السيارات بالجزائر السنة الجارية بالبيض
  أدرج يـوم : الخميس, 01 شباط/فبراير 2018 09:52     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 111 مرة   شارك

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