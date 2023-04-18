الجزائر- الصين : 5 مشاريع شراكة في القطاع الصناعي و المنشآت المينائية

الجزائر- تم تنصيب اليوم الأربعاء بالجزائر فوج عمل مشترك جزائري-صيني مكلف بدراسة و بحث 5 مشاريع شراكة في القطاع الصناعي و المنشأت المينائية و كذا لضمان التنسيق و تفعيل اتفاق التعاون بين البلدين لدفع و تعزيز النشاطات الانتاجية .

و ستنجز هذه المشاريع في اطار شراكة بين مؤسسات عمومية جزائرية و شركات صينية في مجالات صناعات العربات النفعية و الصناعات الالكترونية و المناجم و كذا منشأة للنقل البحري .

و يتمثل المشروع الأول في تفعيل استثمار لانتاج و تسويق الشاحنات (بحمولة أقل من 6 أطنان) بالشراكة مع المؤسسة الوطنية للعربات الصناعية بالرويبة مع ضمان اندماج محلي تدريجي في المنتوج.

أما المشروع الثاني و يخص انتاج نهائيات الدفع الالكتروني (TPE) بين المؤسسة الوطنية للصناعات الالكترونية (إيني) و الشركة الصينية زاد تي أي (ZTE ).

و بخصوص المشروع الثالث فيتعلق بتطوير واستغلال أحواض الرخام و البلاط مع المجمع الصناعي العمومي مناجم الجزائر (منال) بينما يتمثل المشروع الرابع في استغلال مناجم الفوسفات .

أما المشروع الخامس فيتمثل في انجاز ميناء الجزائر للوسط بمنطقة الحمدانية قرب شرشال ( ولاية تيبازة) .

وقد تم انتقاء هذه المشاريع الخمس من ضمن حوالي 20 مشروعا و ذلك خلال اشغال اجتماع حول التعاون الثنائي لتعزيز أداء النشاطات المنتجة بين البلدين.

و يترأس فوج العمل المشترك الجزائري الصيني المكلف بدراسة المشاريع المحددة مناصفة كل من المدير العام لتسيير قطاع التسويق العمومي بوزارة الصناعة و المناجم السيد جمال الدين شوتري و نائب المدير العام للهيئة الصينية المكلفة بأسواق آسيا و منطقة غرب افريقيا شان زيانغ.

للتذكير فان اتفاق التعاون الجزائري الصيني تم توقيعه سنة 2016 بالجزائر و تم اقراره بمرسوم رئاسي في أغسطس 2017 .

و يهدف هذا الاتفاق اساسا الى استحداث ارضية مشتركة لتبادل الخبرات و التجارب و تحفيز مؤسسات البلدين على تطوير شراكات بينية سيما في مجال النشاطات المنتجة حسب توضيحات مسؤولين بوزارة الصناعة و المناجم لوأج على هامش هذا الاجتماع .

كما يرمي هذا الاتفاق ايضا الى وضع وبشكل مشترك اجراءات تسمح بعصرنة قدرات الانتاج و ذلك من خلال ضمان ولوج مستمر للشركات الى التكنولوجيات الصناعية الجديدة و الاستفادة منها.

و يستهدف الاتفاق تطوير و تعزيز التعاون سيما في مجال الصناعات الميكانيكية و السكك الحديدية و الحديد و الصلب و البتروكيمياء و كذا مشاريع البنى التحتية و الطاقات المتجددة و النجاعة الطاقوية و استغال الثروات الباطنية (البترول و الغاز) و الهندسة و تحويل المواد المنجمية و قطاع الصناعات الكهرونزلية و انتاج مواد البناء .

وخلال هذا الاجتماع دعا الأمين العام لوزارة الصناعة و المناجم السيد خير الدين مجوبي الى ارساء شراكة اقتصادية استراتيجية بين البلدين و أن لا تبقى علاقات البلدين محصورة فقط في التبادل التجاري.

في هذا الصدد قال السيد مجوبي "نحن نريد من المتعاملين الصينيين الاستثمار و الانتاج في الجزائر و هو مسعى يعود بالفائدة على الطرفين ".