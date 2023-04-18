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46 مؤسسة جزائرية تشارك في صالون "غولف فود" للصناعات الغذائية بدبي من 18 الى  22 فبراير

  أدرج يـوم : الأربعاء, 31 كانون2/يناير 2018 17:34     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 239 مرات
46 مؤسسة جزائرية تشارك في صالون &quot;غولف فود&quot; للصناعات الغذائية بدبي من 18 الى  22 فبراير

الجزائر- تشارك 46 مؤسسة جزائرية ناشطة في قطاع الصناعات  الغذائية في فعاليات الصالون الدولي للصناعات الغذائية و الفندقة و الاطعام "  غولف فود" المرتقب في امارة دبي بالإمارات العربية المتحدة ما بين 18 و 22  فبراير الداخل حسبما علم يوم الأربعاء في بيان للشركة الجزائرية للمعارض و  التصدير (سافكس).

و يعتبر الصالون موعد هام و ملتقى سنوي للمحترفين في مجال الصناعات الغذائية  و الفندقة في منطقة الشرق الأوسط  بفضل الموقع الجغرافي الاستراتيجي الذي تتميز به المنطقة و تأثيرها  على الأسواق الموجودة في منطقة الخليج العربي و  الشرق الوسط و كذا اسواق جنوب القارة الآسيوية ما يمكن الشركات الجزائرية  المشاركة من الاستفادة من هذه المعطيات بالعمل على توسيع أسواقها الخارجية .

 و يتربع الرواق الجزائري الذي سيسجل حضور 46 شركة على مساحة اجمالية تقدر بـ  546 متر مربع ي  تمثل هذه الشركات مختلف الصناعات على غرار صناعة المواد الغذائية  و الصناعات الغذائية- الزراعية و الدهون و التمور و العجائن و العسل  و الاجبان و المشروبات و العصائر و الخضر الى جانب شركات متخصصة في التعبئة و التغليف  و الحفظ, حسب بيان  شركة سافكس منظمة و راعية المشاركة الجزائرية في  الصالون .

و يتوقع أن تستقطب طبعة غولف فود 2018 أكثر من 5 آلاف عارض قادمين من 185  دولة حيث سيعرضون منتجات مختلفة على غرار منتجات الالبان المشروبات و الدهون و  البقوليات و الحبوب و اللحوم  الى جانب شركات خدمات الصحة و العلامات الكبرى  حسب نفس المصدر. 

يذكر أن طبعة غولف فود  للسنة الماضية 2017  خصصت لها مساحة عرض تقدر بـ 1  مليون قدم مربع  و سجلت حضور 97 ألف زائر.

كلـمات مفتـاحيــة :
46 مؤسسة جزائرية تشارك في صالون "غولف فود" للصناعات الغذائية بدبي من 18 الى  22 فبراير
  أدرج يـوم : الأربعاء, 31 كانون2/يناير 2018 17:34     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 239 مرة   شارك

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