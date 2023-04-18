46 مؤسسة جزائرية تشارك في صالون "غولف فود" للصناعات الغذائية بدبي من 18 الى  22 فبراير

الجزائر- تشارك 46 مؤسسة جزائرية ناشطة في قطاع الصناعات الغذائية في فعاليات الصالون الدولي للصناعات الغذائية و الفندقة و الاطعام " غولف فود" المرتقب في امارة دبي بالإمارات العربية المتحدة ما بين 18 و 22 فبراير الداخل حسبما علم يوم الأربعاء في بيان للشركة الجزائرية للمعارض و التصدير (سافكس).

و يعتبر الصالون موعد هام و ملتقى سنوي للمحترفين في مجال الصناعات الغذائية و الفندقة في منطقة الشرق الأوسط بفضل الموقع الجغرافي الاستراتيجي الذي تتميز به المنطقة و تأثيرها على الأسواق الموجودة في منطقة الخليج العربي و الشرق الوسط و كذا اسواق جنوب القارة الآسيوية ما يمكن الشركات الجزائرية المشاركة من الاستفادة من هذه المعطيات بالعمل على توسيع أسواقها الخارجية .

و يتربع الرواق الجزائري الذي سيسجل حضور 46 شركة على مساحة اجمالية تقدر بـ 546 متر مربع ي تمثل هذه الشركات مختلف الصناعات على غرار صناعة المواد الغذائية و الصناعات الغذائية- الزراعية و الدهون و التمور و العجائن و العسل و الاجبان و المشروبات و العصائر و الخضر الى جانب شركات متخصصة في التعبئة و التغليف و الحفظ, حسب بيان شركة سافكس منظمة و راعية المشاركة الجزائرية في الصالون .

و يتوقع أن تستقطب طبعة غولف فود 2018 أكثر من 5 آلاف عارض قادمين من 185 دولة حيث سيعرضون منتجات مختلفة على غرار منتجات الالبان المشروبات و الدهون و البقوليات و الحبوب و اللحوم الى جانب شركات خدمات الصحة و العلامات الكبرى حسب نفس المصدر.

يذكر أن طبعة غولف فود للسنة الماضية 2017 خصصت لها مساحة عرض تقدر بـ 1 مليون قدم مربع و سجلت حضور 97 ألف زائر.