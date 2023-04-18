حصة الجزائر من التونة الحمراء  تبلغ  1300 طن خلال سنة 2018

مستغانم - أفاد المدير العام للصيد البحري ب وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، طه حموش بمستغانم، أن حصة الجزائر من صيد التونة الحمراء تبلغ خلال هذه السنة 1300 طن.

وقال طه حموش الذي يقوم منذ أمس الثلاثاء بزيارة تفقدية لمنشآت قطاع الصيد البحري بولاية مستغانم أن حصة الجزائر من التونة الحمراء تضاعفت ب 10 مرات من 130 طن سنة 2010 إلى 1300 طن سنة 2018.

وأبرز أن هذه الحصة سترتفع سنة 2019 لتصل إلى 1400 طن وسنة 2020 إلى 1600 طن, لافتا إلى أن حصص الجزائر من التونة الحمراء لسنتي 2016 و 2017 والمقدرة ب 1460 طن تم اصطيادها كاملة بأسطول جزائري وتحت الراية الوطنية.

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وأكد المسؤول، أن الجزائر طالبت برفع حصتها من سمك التونة الحمراء وبإمكانية إنشاء مزارع لتسمين هذا نوع من الأسماك وقد تحصلت مؤخرا على موافقة المنظمة الدولية للحفاظ على التونة في المحيط الأطلسي (الأيكات).

وذكر المدير العام للصيد البحري أن عددا من المستثمرين في مجال تسمين التونة الحمراء قاموا بتقديم دراسات لإنشاء هذه المشاريع (مزارع تسمين) وقد تمت المصادقة عليها على أمل أن تتجسد في الميدان خلال هذه السنة أو في السنة المقبلة.

للتذكير، ارتفع المخزون العالمي من التونة الحمراء في المحيط لأطلسي من 13 ألف طن سنة 2015 إلى 19 ألف طن سنة 2016 وإلى أزيد من 23 ألف طن خلال السنة الماضية، كما أشير إليه.