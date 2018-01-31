اجتماع حول الظروف المهنية والاجتماعية للفلاحين

الجزائر- شكلت الظروف المهنية والاجتماعية للفلاحين محور اجتماع وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد عبد القادر بوعزقي مع أعضاء الأمانة العامة للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين بحضور أمينها العام محمد عليوي، حسبما أفاد به بيان للوزارة.

وأشار السيد بوعزقي خلال هذا اللقاء الذي جرى الاثنين المنصرم بمقر الوزارة إلى الأهمية التي يوليها للقاءات التشاور والتبادل حول المسائل المتعلقة بتنمية القطاع الفلاحي و بالظروف الاجتماعية والمهنية للفلاحين، حسب نفس المصدر.

كما استعرض الوزير جهود الدولة في جميع المجالات وبالأخص في القطاع الفلاحي، مشيرا إلى دعم الأنشطة الفلاحية الذي أكد عليه رئيس الجمهورية منذ لقائه بالفلاحين في فبراير 2009 ببسكرة.

وتطرق الطرفان إلى الأهمية التي ينطوي عليها الغذاء في الحفاظ على الأمن والاستقرار وتقليص الفاتورة الغذائية والمساهمة في النمو الاقتصادي.

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كما ناقش الجانبان بعض المسائل الآنية الهامة لاسيما ما يتعلق بالعقار الفلاحي وكيفية معالجة انشغالات المتعاملين بالقطاع وكذا سير بعض الهيئات تحت الوصاية، كالصندوق الوطني للتعاضد الفلاحي والغرفة الوطنية للفلاحة والتمويل الفلاحي المصغر ودفع الإتاوات المرتبطة بحق الانتفاع الدائم بالأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة من طرف الفلاحين.

وطرح في هذا اللقاء أيضا تشجيع الاستثمار الفلاحي خاصة في الجنوب وضمان الظروف المواتية لذلك من توفير مياه السقي والطاقة والمنشآت القاعدية، يضيف البيان.

وأكد الطرفان على ضرورة تحسين آليات التوزيع والرقابة على مادة الشعير لفائدة الموالين وتنشيط الحركة التعاونية وتشجيع تنظيم الفروع الفلاحية خاصة من خلال التأطير متعدد المهن لمختلف الشعب.

وحيا الوزير وممثلي الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين الإجراءات المتخذة والمتعلقة بحماية الإنتاج الوطني وتعزيز تدابير الدعم والمساعدات التي تقدمها الدولة للفلاحين والمربين للمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي للبلاد.

كما أعرب ممثلو الاتحاد عن ارتياحهم للاهتمام الذي يوليه وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد والتزامه بتقوية انخراط الجهات الفاعلة وتعبئة جميع الجهود اللازمة لمواجهة تحديات الأمن الغذائي وتنويع الاقتصاد الوطني، حسب نفس ذات المصدر.