تحديد كيفيات مراقبة مطابقة المركبات في الجريدة الرسمية  

الجزائر - تم نشر مرسوم تنفيذي يحدد تنظيم مراقبة مطابقة المركبات و كيفيات ممارستها في الجريدة الرسمية الأخيرة رقم (3).

وعليه، فإن المرسوم التنفيذي رقم 18-05 المؤرخ في 15 يناير 2018 يكلف إدارة المناجم بواسطة خبراء المناجم بممارسة صلاحيات السلطة العمومية المتعلقة بمراقبة مطابقة المركبات.

يعتبر خبير مناجم للقيام بمراقبة مطابقة المركبات كل موظف في إدارة المناجم يملك شهادة بمستوى لا يقل عن تقني سام أو ما يعادلها في المناجم أو الميكانيكا أو البناء الميكانيكي أو الكهروميكانيكا أو التعدين أو في الصيانة والمعدات الصناعية.

يجب أن يكون خبير المناجم قد تابع تكوينا تطبيقيا في ميدان مراقبة مطابقة المركبات لدى مصالح إدارة المناجم و تحت اشراف خبير مناجم لمدة لا تقل عن سنة (1) واحدة حسب المرسوم التنفيذي الذي يحدد كيفيات المراقبة تنفيذا لأحكام القانون رقم 01-14 المتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق و سلامتها و أمنها.

وينص المرسوم على أنه يجب أن تكون كل مركبة تعرض لمراقبة المطابقة أو لخبرة المطابقة في حالة جيدة للسير و على أنه لا يمكن اجراء مراقبة المطابقة أو خبرة المطابقة للمركبات في شكل حطام.

يمكن إجراء مراقبة المطابقة وخبرة المطابقة بالعين المجردة أو بأي وسيلة مناسبة اخرى من شأنها أن لا تغير أو تشوه خصائص المركبات.

تتم مراقبة مطابقة المركبات على المركبات المستوردة و المركبات الجديدة المصنعة أو المركبة محليا و المركبات التي خضعت لتعديلات بارزة و المركبات التي تم حجزها من طرق المصالح المختصة و كذا المركبات التي بيعت عن طريق المزاد العلني و كانت موضوع طلب معلومات لدى المصالح الأمنية.

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وتستثنى من مجال تطبيق أحكام تطبيق هذه المراقبة المركبات العسكرية.

يمكن أن تتم مراقبة مطابقة المركبات الجديدة بصفة انفرادية أو حسب الطراز و الدفعة.

تتم مراقبة المطابقة بصفة انفرادية للمركبات المستوردة و المصنعة محليا في حدود 25 مركبة كأقصى حد و فوق هذا الحد تتم مراقبة المطابقة حسب الطراز و الدفعة.

تتمثل مراقبة مطابقة مركبة في التحقق من مطابقتها للمواصفات التقنية التنظيمية المعمول بها و مطابقتها لمواصفات المذكرة الوصفية و شهادة المطابقة يمنحها المصنع.

بالنسبة للمركبات الجديدة المصنعة أو المركبة في الجزائر، فإن الأمر يتعلق في التحقق من طابقتها لمواصفات المذكرة الوصفية و شهادة المطابقة يمنحها المصنع و كذا للوثيقة التي تثبت أن المركبة تمت جمركتها للدخول إلى الجزائر بالنسبة للمركبات المستوردة.

وتكون هذه الوثيقة غير ملزمة بالنسبة للمركبة النموذج أو لطراز نموذجي و كذا للمركبات المستوردة بالدفعة.

وتشمل أيضا المراقبة مطابقة المركبة لمواصفات محضر مراقبة المطابقة الأولى و/أو بطاقة التسجيل و /أو بطاقية المراقبة بالنسبة للمركبات المسجلة في الجزائر.

تتعلق المعايير التقنية التي يجب التحقق منها من أجل معاينة مطابقة المركبة على وجه الخصوص الطراز " مناجم" رقم تعريف المركبة (VIN) بتسعة رموز الأولى وقسم تعريف المركبة VIS)) بالثمانية (8) رموز الأخيرة يمثل الرقم التسلسلي في الطراز و حدود الحمولات للمركبة و حدود أبعاد المركبة و مقتضيات الأمن و كذا مطابقة المكونات و العناصر الأساسية للمركبة.

تعتبر كل مركبة لها رقم تعريف واضح و بين و محاط في الطرفين بعلامة رشام المناجم منقوش بارد مركبة مسواة تقنيا و بذلك تصبح مطابقة للتنظيم المعمول به.

يشرع خبير المناجم في حالة ما اذا لم تظهر نتائج التحقيق أي شذوذ في مراقبة مطابقة المركبة على أساس وثائق تعريف المركبة و يعد محضر المطابقة في نسختين (2) و يسلم نسخة منه لصاحب مركبة.

بطاقية وطنية لنماذج المركبات التي تمت مراقبة تطابقها

من جهة أخرى, يحدد المرسوم سنة جمركة المركبة, بالنسبة للمركبات المستوردة لحساب المستورد, دون أن تتجاوز سنة (1) واحدة من تاريخ التصنيع.

كما توافق سنة أول استعمال للمركبة الجديدة سنة إعداد فاتورة البيع, بالنسبة للمركبات المستوردة من طرف الوكلاء المعتمدين في الجزائر, وسنة إعداد فاتورة البيع التي يمنحها المصنع/المركب أو وكيله المعتمد، بالنسبة للمركبات المصنعة أو المركبة في الجزائر.

وحسب المرسوم, يخضع استيراد المركبات بالدفعة وتصنيعها محليا للموافقة المسبقة من إدارة المناجم, على الملف التقني للنموذج أو طراز نموذجي للمركبات المقرر استيرادها أو تصنيعها محليا.

ويجب أن يخضع النموذج أو الطراز النموذجي للمركبات في معمل التصنيع إلى التجارب اللازمة المتعلقة بالأمن والفعالية. ويجب أن تتم هذه التجارب بحضور خبير المناجم أو هيئة مختصة مؤهلة من طرف الوزير المكلف بالمناجم.

ويشرع خبراء المناجم, قبل الإجراءات الجمركية بالنسبة للمركبات المستوردة بالدفعة وقبل خروج المركبات من المصنع بالنسبة للمركبات المصنعة محليا, في مراقبة المطابقة لعيّنة تمثيلية بنسبة لا تقل عن خمسة في المائة (%5) من العدد الإجمالي للمركبات المستوردة أو المصنعة محليا.

ويمنح صاحب المركبات, إذا كانت المركبات مطابقة, شهادة مطابقة العينات, وفقا للنموذج المحدد في الملحق السادس بهذا المرسوم, للشروع في إجراءات الجمركة من أجل الحصول على بطاقات التسجيل لدى المصالح المختصة.

من جهة أخرى, تنشأ لدى إدارة المناجم, بطاقية وطنية للنماذج والطرز النموذجية للمركبات التي تمت مراقبة مطابقتها, تكون في شكل قاعدة بيانات. ويمكن توسيع البطاقية الوطنية لتشمل المعطيات والمعلومات المتعلقة بنشاط مراقبة المطابقة وخبرة مطابقة المركبات.

هذا وتُنجز التعديلات على المركبات من طرف هيكلي, شخص طبيعي أو معنوي, يخضع للقانون الجزائري ومعتمد من طرف الوزير المكلف بالمناجم. وكل تعديل بارز بمركبة من شأنه تغيير شكلها أو مكوناتها الأصلية, يتطلب مراقبة مطابقة جديدة لدى خبير المناجم.

ويتعين على الخبراء المعتمدين والهيكليين المعتمدين أن يرسلوا إلى إدارة المناجم تقريراً مفصلاً في كل سداسي حول نشاطهم, مع إرفاقه, بنسخ من تقارير الخبرة وشهادات مطابقة الهيكلة التي تم إعدادها, حسب الحالة, بعد إجراء خبرة المطابقة أو التعديلات التي أجريت على المركبات.

وحسب المرسوم, لا يمكن قبول مركبة خضعت لتغيير محركها الأصلي الذي يشتغل بالبنزين إلى محرك ديزل لمراقبة المطابقة.