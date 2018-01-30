دعوة جمعيات حماية المستهليكن إلى استخدام اكبر للوسائط التكنولوجية للتواصل مع المستهليكن 

الجزائر - أكد وزير التجارة، محمد بن مرادي، يوم الاثنين لدى استقباله لرئيس جمعية حماية وإرشاد المستهلك مصطفى زبدي على ضرورة استخدام اكبر و أوسع للوسائط التكنولوجية الحديثة في التواصل مع المواطن المستهلك منوها بالدور بالغ الاهمية الذي يلعبه هؤلاء الشركاء في خدمة الاقتصاد الوطني حسبما أفاد به بيان للوزارة.

وخلال هذا اللقاء الذي يدخل في اطار سلسة اللقاءات التشاورية مع مختلف الفاعلين والمهنيين في قطاع التجارة , استعرض السيد زبدي العديد من الإنشغالات إضافة إلى جملة من الإقتراحات التي تنصب في صالح المستهلك وكذا المتعاملين الإقتصاديين حسب ذات المصدر.

المناسبة كانت أيضا فرصة لتبادل الأفكار وتوضيح بعض وجهات النظر و الإجراءات والقوانين التنظيمية التي تقوم بها الوزارة من أجل حماية المستهلك و المتعامل الاقتصادي على حد سواء.

في هذا الصدد، جدد الوزير حرصه على ضرورة اشراك المهنيين وكذا الجمعيات من أجل حماية المستهلك والقدرة الشرائية للمواطن مؤكدا على وقوف الوزارة ومرافقتها للجميع.

كما نوه بالدور البالغ الأهمية الذي يلعبه هؤلاء الشركاء خدمة وحماية للإقتصاد الوطني الذي هو اليوم بحاجة للجميع دون الإضرار بهامش الربح المشروع للتجار.

وذكر الوزير أن أبواب الحوار مفتوحة لكل الأطراف, مقدما توجيهاته لإطارات القطاع بضرورة مواصلة الحوار مع الفاعلين في الميدان وكسر كل الحواجز التي قد تعطل مصلحة الإستهلاك المحلي للمواطن, يضيف بيان الوزارة .

واغتنم الوزير فرصة هذا اللقاء ليشيد بالمجهودات التي تقوم بها العديد من الهيئات والجمعيات, داعيا ضيفه لمواصلة المثابرة والإجتهاد خدمة للصالح العام.