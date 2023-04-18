الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار: تسجيل أكثر من 5.000 مشروع استثماري خلال سنة 2017

الجزائر -بلغ عدد المشاريع الاستثمارية المسجلة لدى الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار (اندي) 5.057 مشروعا بمبلغ اجمالي قدره 1.905 مليار دج (ما يعادل 17 مليار دولار) حسب ما افاد به المدير العام للوكالة عبد الكريم منصوري في حوار لواج.

و تتثمل أهم خصائص هذه المشاريع حسب نفس المسؤول, في هيمنة المشاريع ذات الطابع المحلي وتركزها في القطاع الصناعي وأهمية المشاريع التي تستحوذ على الحصة الاكبر ب76 بالمئة من المبلغ الاجمالي للاستثمارات و51 بالمئة من العدد الاجمالي لمناصب الشغل المستحدثة.

و من بين اجمالي المشاريع المسجلة و التي تتوقع توفير 167.618 منصب شغل يضيف السيد منصوري سجل 2.564 مشروع في قطاع الصناعة اي ما يعادل 51 من اجمالي المشاريع.

و قدر المبلغ الاجمالي للمشاريع الصناعية المسجلة ب1.103 مليار دج (ما يعادل 10ملايير دولار) ما من شانه توفير 103.609 منصب شغلي حسب نفس المسؤول.

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من جهة اخرى ذكر السيد منصوري ان الحصة الاكبر للاستثمارات فيما يخص المبالغ او مناصب الشغل تتكون من مشاريع كبيرة تعادل قيمة الواحد منها او تفوق 500 مليون دج.

و تمثل هذه المشاريع و عددها 719 مشروعا نسبة 76 بالمئة من القيمة الاجمالية للاستثمارات المسجلة بمبلغ يعادل 2ر1.456 مليار دج و 51 بالمئة من العدد الاجمالي لمناصب الشغل (86.004 منصبا( .

و من بين ال719 مشروعا كبيرا ينتمي 412 مشروعا الى القطاع الصناعي (57 بالمئة) بمبلغ 4ر840 مليار دج و هي المشاريع التي من شانها توفير 51.479 منصب عمل.

و هكذا سجلت المشاريع الكبرى نموا ب9 بالمئة سنة 2017 مقارنة ب2016 فيما يخص العدد (719 مشروعا مقابل 659 مشروعا سنة 2016) و المبلغ (2ر1.456 مليار دج مقابل 6ر1.295 مليار دج) و مناصب الشغل (86.004 منصب مقابل 68.948 ).

لكن بالنسبة لمجموع المشاريع المسجلة سنة 2017 مقارنة مع تلك المسجلة سنة 2016 لاحظ السيد منصوري نموا مسقرا للمشاريع من حيث المبلغ (+4 بالمئة) و مناصب الشغل (+2 بالمئة) فيما تراجع عدد المشاريع ب30 بالمئة بسبب التوجه الانتقائي لنظام التحفيزات الذي ادرجه قانون الاستثمار الجديد.

بهذا الخصوصي اوضح نفس المسؤول ان تراجع عدد المشاريع المسجلة سنة 2017 مقارنة ب2016 يعود لبعض الفروع التي كانت تستفيد من قبل من تحفيزات "اندي" و التي لم تعد تستفيد منها سنة 2017 نظرا لتشبع السوق بها على غرار بعض الخدمات ذات القيمة المضافة المحدودة و كذا النقل و مصانع الآجر و مصانع انتاج المشروبات.

و تميزت 2017 من جهة اخرى بكونها سنة تطبيق القانون الجديد للاستثمار الذي يولي اهمية بالغة للمشاريع الخالقة للثروة و مناصب الشغل في قطاعات مثل الصناعة و الفلاحة و السياحة.

و حسب المناطق سجلت حصة هامة للمشاريع في منطقة الهضاب العليا (25 بالمئة) و الجنوب (14 بالمئة) رغم ان الجهات الشمالية تظل الاكثر تركيزا اقتصاديا و صناعيا (61 بالمئة).

==المشاريع الصناعية تهمين على المشاريع المختلطة==

و فيما يتعلق بالمشاريع الاستثمارية المسجلة في اطار الشراكة بين متعاملين وطنيين و اجانبي كشف السيد منصوري عن ان هذه الاستثمارات المختلطة بلغت 116 مشروعا سنة 2017 بمبلغ 271 مليار دج ( ما يعادل 2 مليار دولار) مع 14.525 منصب شغل متوقع.

و تمثل هذه المشاريع المختلطة -التي قدمت على الاخص من اوروبا و الدول العربية و آسيا- 14 بالمئة من المبلغ الاجمالي للاستثمارات و 9 بالمئة من العدد الاجمالي لمناصب الشغل الاجمالية المتوقعة.

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و من بين هذه المشاريع تم تسجيل 85 مشروعا مختلطا في قطاع الصناعة اي ما يمثل 87 بالمئة من المبلغ الاجمالي للاستثمارات و 71 بالمئة من حيث مناصب الشغل المتوقعة.

و "رغم استمرار الازمة المالية تجدر الاشرة الى ان الجزائر تظل جذابة بالنسبة للمستثمرين الاجانب حسب ما تظهره نتائج هذه الحصيلة و كذا حسب الاهتمام الذي تظهره الوفود الاجنبية العديدة التي زارت الجزائر سنة 2017 لاستكشاف فرص استثمارية" حسب ما صرح به السيد منصوري.

كما ان حصيلة الاستثمارات المسجلة سنة 2017 التي شهدت قانونا جديدا للاستثمار تظهر "نتائج نوعية للاستثمارات و توجها واضحا نحو القطاع الصناعي و بروز قطاعات حيوية بالنسبة للاقتصاد الوطني لاسيما السياحة و الصحة اين يلاحظ تطور كبير و واضح في الاستثمارات المسجلة".

و يتعلق الامر كذلك ب"اهمية التطور الملاحظ في المشاريع الكبرى التي تتركز بدورها في قطاع الصناعة و المشاركة الهامة للمشاريع المختلطة التي تتركز في معظمها في الصناعة".

في هذا السياقي اعتبر السيد منصوري ان هذه التوجهات تترجم انعكاسات الاصلاحات التي شرع فيها و توجيه الاستثمارات بشكل يتماشى و الاهداف و الخيارات الاستراتيجية التي سطرتها الدولة.