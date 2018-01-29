الجوية الجزائرية ليست في حالة افلاس (وزير)

الجزائر - قال وزير الاشغال العمومية و النقل السيد عبد الغني زعلان يوم الاثنين بالجزائر العاصمة أن شركة الخطوط الجوية الجزائرية" ليست في حالة افلاس و انما تمر بوضعية مالية توصف بالصعبة" داعيا الى وضع المطالب الاجتماعية جانبا الى حين تحسن هذه الوضعية.

و عقب اختتام اشغال جلسة الاستماع التي نظمتها لجنة التجهيز و التنمية المحلية لمجلس الامة حول المشاريع الكبرى الهيكلية للقطاعي أجاب السيد زعلان على سؤال للصحافة حول الحركة الاحتجاجية التي عرفتها شركة الخطوط الجوية الجزائرية مؤخرا حيث قال ان ادارة و طاقم الشركة الوطنية قاموا باتخاذ اجراءات و هي بصدد اعداد مخطط لتطوير المؤسسة.

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و أضاف ان "الشركة ليست في حالة افلاس كما يروج له و انما تمر بوضعية مالية توصف بانها صعبة".

و صرح الوزير ان "وضعية الجوية الجزائرية تتطلب منا جميعا- بما فيهم المشرفين على الشركة و الشركاء و المواطنين- وضع اليد في اليد و وضع مطالب العمال و الزيادات المتكررة جانبا لفترة و العمل على تحسين الوضعية المالية للشركة و صورتها لانها تهمنا جميعا و لابد ان نعمل كل ما في وسعنا".

و اضاف في هذا الاطار ان "الجوية الجزائرية ليست في حالة صعبة جدا و لكن يجب ان نشمر على سواعدنا و وضع المطالب جانبا لفترة وتكثيف العمل لضمان مردودية الشركة و عندما تتحسن الوضعية المالية للشركة هناك طاقم له كافة الصلاحيات للحديث مع ممثلي العمال عن المطالب الاجتماعية".

و خلص الوزير بالتأكيد على ان مصلحة شركة الخطوط الجوية الجزائرية فوق كل اعتبار و الجميعي و أن مصالح العمال هي كذلك فوق الجميع.