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الجوية الجزائرية ليست في حالة افلاس (وزير)

  أدرج يـوم : الإثنين, 29 كانون2/يناير 2018 16:08     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 146 مرات
الجوية الجزائرية ليست في حالة افلاس (وزير)

الجزائر - قال وزير الاشغال العمومية و النقل  السيد عبد  الغني زعلان يوم الاثنين بالجزائر العاصمة أن شركة الخطوط الجوية الجزائرية"  ليست في حالة افلاس و انما تمر بوضعية مالية توصف بالصعبة" داعيا الى وضع  المطالب الاجتماعية جانبا الى حين تحسن هذه الوضعية.

و عقب اختتام اشغال جلسة الاستماع التي نظمتها لجنة التجهيز و التنمية  المحلية لمجلس الامة حول المشاريع الكبرى الهيكلية للقطاعي أجاب السيد زعلان على سؤال للصحافة حول الحركة الاحتجاجية التي عرفتها شركة الخطوط الجوية  الجزائرية مؤخرا حيث قال ان ادارة و طاقم الشركة الوطنية قاموا باتخاذ اجراءات  و هي بصدد اعداد مخطط لتطوير المؤسسة.

 

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و أضاف ان "الشركة ليست في حالة افلاس كما يروج له و انما تمر بوضعية مالية  توصف بانها صعبة".

و صرح الوزير ان "وضعية الجوية الجزائرية تتطلب منا جميعا- بما فيهم المشرفين  على الشركة و الشركاء و المواطنين- وضع اليد في اليد و وضع مطالب العمال و  الزيادات المتكررة جانبا لفترة و العمل على تحسين الوضعية المالية للشركة و  صورتها لانها تهمنا جميعا و لابد ان نعمل كل ما في وسعنا".

و اضاف في هذا الاطار ان "الجوية الجزائرية ليست في حالة صعبة جدا و لكن يجب  ان نشمر على سواعدنا و وضع المطالب جانبا لفترة وتكثيف العمل لضمان مردودية  الشركة و عندما تتحسن الوضعية المالية للشركة هناك طاقم له كافة الصلاحيات  للحديث مع ممثلي العمال عن المطالب الاجتماعية".

 

و خلص الوزير بالتأكيد على ان مصلحة شركة الخطوط الجوية الجزائرية فوق كل  اعتبار و الجميعي و أن مصالح العمال هي كذلك فوق الجميع.

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الجوية الجزائرية ليست في حالة افلاس (وزير)
  أدرج يـوم : الإثنين, 29 كانون2/يناير 2018 16:08     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 146 مرة   شارك

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