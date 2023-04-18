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أكثر من 116 مليار دينار معاملات تجارية بدون فوترة خلال 2017

  أدرج يـوم : الأحد, 28 كانون2/يناير 2018 19:44     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 122 مرات
أكثر من 116 مليار دينار معاملات تجارية بدون فوترة خلال 2017

الجزائر- بلغت قيمة المعاملات التجارية بدون فوترة- التي  كشفت عنها مصالح وزارة التجارة -  45ر116 مليار دج خلال سنة 2017 مقابل 3ر59 مليار دج سنة 2016ي حسب ما علمت واج  يوم الأحد لدى الوزارة. و تكشف الحصيلة العامة لنشاط الرقابة الاقتصادية و قمع الغش عن تسجيل 6ر1  مليون تدخلا أفرزت تسجيل  216.454 مخالفة.

و بلغت قيمة  السلع المحجوزة في السوق 25ر7 مليار دج مقابل 3ر5 مليار دج فيما  تم تجميد سلع قيمتها 3ر23 مليار دج (مقابل 1ر20 مليار دج) على الحدود.

 

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و عرفت نفس السنة غلقا اداريا لـ 13.782 محلا تجاريا.

و في مجال مراقبة المطابقة و قمع الغشي سجلت مصالح الرقابة 825.660 تدخلا مما  سمح بتسجيل 76.332 مخالفة و تحرير 71.735 محضرا.

و تتمثل أغلب المخالفات المسجلة في نقص النظافة (32.009 حالة) و الغش أو  محاولة الغش (10.445 حالة) و غياب الوسم (6.187) و حيازة و بيع منتجات غير  مطابقة (7.984) و غياب الرقابة الذاتية (7.257) و معارضة الرقابة (2.024) و  كذا غياب شهادة الضمان (1.356).

أما فيما يتعلق بالرقابة على الحدودي سمحت عمليات مراقبة مطابقة السلع  المستوردة على مستوى المفتشيات الحدودية من معاينة  92.760 ملف استيراد تخص  26ر30 مليون طن . و نجم عن هذه العمليات رفض دحول 1.327 شحنة الى التراب  الوطني تمثل كمية 69.835 طنا قيمتها المالية الاجمالية تثدر بـ 3ر23 مليار دج. 

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بدورها سمحت الرقابة التحليلية بكشف عدم مطابقة 2.511 عينة (14 بالمئة) من  مجموع 17.879 عينة تم فحصها الى جانب أكثر من 9.180 عينة أخذت من اجل تحاليل  ميكروبيولوجية كشفت عن وجود 1.558 عينة ثبتت عدم مطابقتها (17 بالمئة).

من جهة أخرى قامت مصالح الرقابة ب843.654 تدخلا في مجال مراقبة المعاملات  التجارية مما سمح بمعاينة 140.122 مخالفة و تحرير 131.727 محضرا. 

و شملت المخالفات المسجلة في هذا المجالي عدم اظهار الاسعار (50.554 حالة) و  غياب نشر الاشعارات القانونية (23.622) و غياب الفوترة (15.950 حالة) و معارضة  الرقابة (10.381) و غياب السجل التجاري (7.065) و ممارسة نشاط تجاري بدون محل  (6.611) و اعتماد أسعار غير قانونية (2.551).

كلـمات مفتـاحيــة :
أكثر من 116 مليار دينار معاملات تجارية بدون فوترة خلال 2017
  أدرج يـوم : الأحد, 28 كانون2/يناير 2018 19:44     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 122 مرة   شارك

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