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وزير السكن: الشروع في تشخيص ومراجعة الترسانة القانونية الخاصة بقانوني التعمير والمدينة بغية تحيينها

  أدرج يـوم : الأحد, 28 كانون2/يناير 2018 17:11     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 180 مرات
وزير السكن: الشروع في تشخيص ومراجعة الترسانة القانونية الخاصة بقانوني التعمير والمدينة بغية تحيينها

الجزائر - أكد وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد طمار  يوم الأحد بالعاصمة على شروع دائرته الوزارية في تشخيص ومراجعة الترسانة  القانونية المتعلقة بالعمران لاسيما قانوني التعمير والمدينة من أجل تحيينهما  لمواكبة مختلف المستجدات في المجال وذلك في إطار التحضير لقانون التعمير  الجديد.

وأوضح الوزير على هامش إفتتاح الملتقى الوطني حول "العمران ,اللا أمن الحضري  والوقاية من الجريمة" الذي نظمته قيادة الدرك الوطني على مستوى المعهد الوطني  للأدلة الجنائية وعلم الإجرام ببوشاوي أنه يشجع مثل هذه المبادرات التي تقدم  تشخيص للظاهرة خاصة فيما يتعلق بالوقاية داخل الفضاء العمراني الذي نوليه  أهمية كبيرة لأنه من الضروري أن يعيش المواطن في محيط آمن ومستقر. 

وأشار إلى أهمية آراء المختصين خاصة في ميدان الوقاية حيث --كما قال-- 3ستؤخذ  أفكارهم بعين الإعتبار في اطار إعداد المخططات العمرانية وفي الأحياء السكنية  الجديدة التي نحن بصدد إنجازها" مبرزا أن ذلك يندرج ضمن تجسيد توصيات رئيس  الجمهورية الذي يركز في كل مرة على ضرورة توفير سبل راحة واستقرار المواطن في  محيطه المعيشي .

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وزير السكن: الشروع في تشخيص ومراجعة الترسانة القانونية الخاصة بقانوني التعمير والمدينة بغية تحيينها
  أدرج يـوم : الأحد, 28 كانون2/يناير 2018 17:11     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 180 مرة   شارك

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