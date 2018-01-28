شعبة الرسكلة بقسنطينة: الحياة الثانية للإطارات المستعملة للسيارات

قسنطينة- في كل سنة يتم استبدال الملايين من إطارات السيارات أو حتى تنتهي صلاحيتها مما يضطر عديد المختصين في المجال البيئي و الخبراء إلى العمل بجد للوقاية من جوانبها المضرة و رسكلتها و منحها حياة ثانية.

و بالنظر لطبيعة مكوناتها الكيميائية تشكل الإطارات المستعملة للسيارات غير القابلة للتحلل و المضرة بالبيئة أحد مصادر تلوث التربة و أيضا الغلاف الجوي.

لكن مع ذلك يمكن استرجاع هذه الإطارات من خلال عديد الطرق لتصبح ذات قيمة، لاسيما في صنع الأرضيات الرياضية (مضامير ألعاب القوى و العشب الاصطناعي) و في قطاعات الفلاحة و الأشغال العمومية و الصناعة و لكن أيضا في البستنة كدعامة للنباتات التزيينية.

و هو الرهان الذي حددته جمعية حماية الطبيعة و البيئة بقسنطينة من خلال اتخاذها قرارا بتلقين تلاميذ المؤسسات التعليمية خلال هذه السنة "ثقافة غرس النباتات في أشياء مصنوعة من البلاستيك مثل قارورات المياه المعدنية و في الإطارات المستعملة للمركبات و استخدامها على شكل ديكور" حسبما أكده رئيس هذه الجمعية عبد المجيد سبيح.

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و أوضح بأن هذه العملية تندرج في إطار "النوادي الخضراء" التي أنشأتها جمعية حماية الطبيعة و البيئة داخل المؤسسات التعليمية منذ عدة سنوات بالتعاون مع مديرية التربية من أجل نشر التربية البيئية في الوسط المدرسي و غرس مبدأ احترام الطبيعة و البيئة في نفوس التلاميذ.

و علاوة على ذلك فبعد تعليم التلاميذ عملية غرس النباتات و الشجيرات تعتزم جمعية حماية الطبيعة و البيئة حسبما أكده رئيسها "تكوين هؤلاء الدارسين و تحسيسهم بثقافة استرجاع النفايات البلاستيكية و إطارات المركبات."

و أوضح السيد سبيح بأنه "سوف نأخذ إطارات مستعملة لمركبات و قارورات بلاستيكية و نطلب من الأطفال تلوينها و تعليمهم طريقة غرس نباتات تزيينية داخلها، و ذلك من أجل إبراز أهمية استرجاع النفايات البلاستيكية و العجلات و ضرورة عدم رميها" مردفا بأن "لكل شيء دور في الحياة."

خلق "ثقافة تستحق التقليد"

و من خلال إطلاع التلاميذ على هذا الموضوع يطمح رئيس جمعية حماية الطبيعة و البيئة إلى خلق "ثقافة تستحق التقليد" سوف تنعكس من خلال إدراك الأولياء بأهميتها، مضيفا بأن هذا العمل التحسيسي المتعلق باسترجاع النفايات البلاستيكية يمكنه أن يساعد على بروز "ثقافة الفرز التي لا تزال غائبة في المجتمع."

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و بعد أن ذكر بأنه لدى تأسيس جمعية حماية الطبيعة و البيئة سنة 2000 كان يتوجب حينها في بداية الأمر "جعل المواطنين يدركون أهمية غرس الأشجار و الاهتمام بإطارهم المعيشي" أضاف السيد سبيح بأن "غرس الأشجار يغير الذهنيات."

و إذا كان رئيس جمعية حماية الطبيعة و البيئة يعي حجم الأشواط التي تم قطعها في المجال إلا أنه يتأسف لعدم اعتراف المواطنين لحد الساعة ب"قيمة" البلاستيك و "غياب التنظيم الملاحظ في نشاط الفرز الانتقائي للنفايات على الرغم من العمليات التي تم القيام بها لحد الساعة."

و من جانب المؤسسة العمومية لتسيير مراكز الردم التقني و معالجة النفايات بولاية قسنطينة فإنه يتم بذل جهود كبيرة في السياق المتعلق باسترجاع العجلات المستعملة التي تتراكم عبر مختلف الأحياء و المفارغ العشوائية بالمدينة حسب ما علم من مسؤولي هذه المؤسسة.

و تنفيذا لتعليمات والي قسنطينة فقد تم إطلاق هذه العملية خلال السداسي الثاني من سنة 2017 مما سمح -حسب ما أوضحه ذات المصدر- ب"استرجاع 1500 عجلة مستعملة تم جمعها من المفارغ العشوائية و الأودية و حتى لدى المختصين في تصليح العجلات."

نفايات تحتاج إلى إعادة تثمين

و تم تخزين هذه الكمية من العجلات في الوقت الحالي على مستوى مفرغة النفايات الهامدة المتواجدة بعلي منجلي في انتظار إطلاق "استشارة" لفائدة المسترجعين الناشطين في هذا المجال و الذين سيحولونها إلى مادة أولية من خلال سحقهم.

و بمجرد سحقهم يصبح بالإمكان إعادة تثمينهم بعدة طرق، لاسيما من خلال تشكيل أردم الطرقات أو البناءات أو كدعامة لخط السكة الحديدية و في تركيب العشب الاصطناعي بالنسبة لأرضيات اللعب أو كمواد أولية بالنسبة لمصانع الإسمنت و الحديد و الصلب حسب ما تم إيضاحه.

و علاوة على ذلك تجمع المؤسسة العمومية لتسيير مراكز الردم التقني و معالجة النفايات بولاية قسنطينة في كل سنة 370 كلغ من النفايات البلاستيكية، حسب ما كشف عنه مصدر بمديرية مركز الردم التقني.

و منذ سنة 2017 يتم على وجه الخصوص التكفل بهذه النفايات داخل مركز الردم التقني بوغارب ببلدية ابن باديس (ولاية قسنطينة) من طرف متعهد معتمد من طرف الوكالة الوطنية للنفايات.

و استنادا لذات المصدر فإن هذا المسترجع يعالج النفايات البلاستيكية بعين المكان بمساعدة آلة و التي تقوم بعملها قبل عملية الضغط وذلك من أجل إعادة تثمين هذه النفايات و تشكيل مادة أولية منهم موجهة للرسكلة.

و في هذا الصدد يسمح الاسترجاع و الرسكلة بالتقليل من تواجد النفايات البلاستيكية و العجلات في الطبيعة و يساهم في تنمية اقتصاد أخضر تكون له آثار مباشرة على النمو الاقتصادي و استحداث مناصب الشغل.