تحديث الفلاحة مرتبط بتنظيم المهن و الشعب ضمن جمعيات و تعاونيات

أم البواقي- أكد وزير الفلاحة و التنمية الريفية و الصيد البحري عبد القادر بوعزغي يوم السبت بولاية أم البواقي أن تحديث و عصرنة القطاع يبقى مرتبطا "بتنظيم المهن و الشعب الفلاحية في شكل جمعيات و تعاونيات مهنية".

و أوضح الوزير في مستهل زيارة تفقد قام بها اليوم إلى هذه الولاية أن "الشعب الفلاحية كلما كانت منظمة في شكل جمعيات و تعاونيات كلما تساعد الإدارة و الفلاح على تطوير القطاع"، و ذلك عن طريق-كما أضاف- العمل في إطار تشاور واسع بين مختلف الشركاء و الفاعلين بما يسمح -حسبه- بتجسيد التضامن و توحيد الإمكانات.

و لدى معاينته محيط السقي أولاد حملة ببلدية عين مليلة المتربع على 2274 هكتار و المستغل حاليا اعتبر السيد بوعزغي أن ولاية أم البواقي التي تتوفر على أكثر من 360 ألف هكتار عبارة عن أراضي صالحة للزراعة لا يعكس إنتاجها الفلاحي هذه القدرات مقارنة ûكما قال- بولايات أخرى لديها مساحات فلاحية أقل لكن إنتاجها الفلاحي يفوق إنتاج ولاية أم البواقي.

و أبرز الوزير في هذا السياق أن ذلك يستدعي ضرورة الاستغلال الأمثل للإمكانات الفلاحية لهذه الولاية خاصة ما تعلق بتعبئة الموارد المائية الموجهة للسقي الفلاحي.

و ألح السيد بوعزغي أيضا على أن تلعب الفلاحة دورها الحقيقي بهذه الولاية التي تشتهر بإنتاج الحبوب و الخضروات و التي تصلح تربتها لغرس الأشجار المقاومة لظاهرة الجفاف.

و أفاد الوزير بالمناسبة بأن هدف وزارة الفلاحية و التنمية الريفية و الصيد البحري هو "التوقف قبل نهاية السنة الجارية أو السنة المقبلة كأقصى أجل عن استيراد الثوم" و ذلك بانتهاج -كما قال- استراتيجية في هذا الإطار بإمكان ولاية أم البواقي أن تعلب دورها فيها حيث أعطى في هذا السياق مثالا بولاية ميلة التي أصبحت لديها تجربة "رائدة" في إنتاج الثوم.

و يواصل وزير الفلاحة و التنمية الريفية و الصيد البحري زيارته إلى هذه الولاية بتفقده بعين مليلة حوض التوازن المائي و غابة الاستجمام "بوزابين" و مركب جهوي لإنتاج اللحوم الحمراء الذي دخل حيز الخدمة في نوفمبر 2017 بقدرة إنتاج تصل إلى ذبح 1200 رأس غنم و 80 رأس بقر يوميا.

و يزور السيد بوعزغي كذلك مشاريع تابعة لقطاعه ببلدية سيقوس قبل أن يضع بمدينة أم البواقي حيز الخدمة لكل من المقر الجديد لمحافظة الغابات و الحظيرة الحضرية.