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الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية تستلم يوم الأحد المقبل أول قطار للخطوط  الطويلة 

  أدرج يـوم : الجمعة, 26 كانون2/يناير 2018 15:15     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 202 مرات
الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية تستلم يوم الأحد المقبل أول قطار للخطوط  الطويلة 

الجزائر - تستلم الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية  يوم الأحد المقبل أول قطار جديد للخطوط الطويلة (كوراديا) من مجموع 17 قطارا  من تصميم وصنع المصنع الفرنسي آلستوم, حسبما أعلنته الشركة اليوم الخميس في  بيان.

وأوضح ذات المصدر أن "العمليات التجارية لإنزال أول قطار كوراديا من مجموع 17  طلبتها الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية من المصنع الفرنسي آلستوم ستكون  يوم الاحد 28 يناير 2018 على مستوى الرصيف الخاص لشركة ميناء الجزائر (ميناء  الجزائر) (مركز رقم 34) انطلاقا من ميناء سافوني (إيطاليا)".

كما أبرزت الشركة أنها ستقوم بتجارب دون مسافرين طيلة شهر فبراير على أن يدخل  القطار حيز الخدمة مطلع شهر مارس المقبل. 

 إقرأ أيضا: آلستوم ترسل أول قطار للخطوط الطويلة للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية

وتجدر الإشارة إلى أن كوراديا الذي يبلغ طوله الإجمالي 110 متر هو قطار متعدد  التخصصات يعمل بالديزل و الكهرباء (25 كيلوفولط) وتبلغ سرعته 160 كلم في  الساعة كما يحتوي على ستة مركبات و يستطيع نقل 254 مسافرا من بينهم 60 في  الدرجة الأولى. 

كلـمات مفتـاحيــة :
الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية تستلم يوم الأحد المقبل أول قطار للخطوط  الطويلة 
  أدرج يـوم : الجمعة, 26 كانون2/يناير 2018 15:15     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 202 مرة   شارك

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