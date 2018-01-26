الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية تستلم يوم الأحد المقبل أول قطار للخطوط  الطويلة 

الجزائر - تستلم الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية يوم الأحد المقبل أول قطار جديد للخطوط الطويلة (كوراديا) من مجموع 17 قطارا من تصميم وصنع المصنع الفرنسي آلستوم, حسبما أعلنته الشركة اليوم الخميس في بيان.

وأوضح ذات المصدر أن "العمليات التجارية لإنزال أول قطار كوراديا من مجموع 17 طلبتها الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية من المصنع الفرنسي آلستوم ستكون يوم الاحد 28 يناير 2018 على مستوى الرصيف الخاص لشركة ميناء الجزائر (ميناء الجزائر) (مركز رقم 34) انطلاقا من ميناء سافوني (إيطاليا)".

كما أبرزت الشركة أنها ستقوم بتجارب دون مسافرين طيلة شهر فبراير على أن يدخل القطار حيز الخدمة مطلع شهر مارس المقبل.

إقرأ أيضا: آلستوم ترسل أول قطار للخطوط الطويلة للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية

وتجدر الإشارة إلى أن كوراديا الذي يبلغ طوله الإجمالي 110 متر هو قطار متعدد التخصصات يعمل بالديزل و الكهرباء (25 كيلوفولط) وتبلغ سرعته 160 كلم في الساعة كما يحتوي على ستة مركبات و يستطيع نقل 254 مسافرا من بينهم 60 في الدرجة الأولى.