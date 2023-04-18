القائمـة الرئيسية

فئـات الأخـبار

النسخ

مـواقـع واج الجـهويـة


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

القائمـة الرئيسية

فئـات الأخـبار

النسخ

مـواقـع واج الجـهويـة


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

جمارك: قيمة مخالفات التحويل قدرت ب 21 مليار دج في 2017

  أدرج يـوم : الجمعة, 26 كانون2/يناير 2018 15:14     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 81 مرات

وهران - أكد المدير العام للجمارك، نور الدين علاق، اليوم  الخميس بوهران ان قيمة مخالفات التحويل المرتبطة بعمليات الاستيراد قدرت ب21  مليار دج.

وأوضح السيد علاق خلال ندوة صحفية عقب الاحتفالات باليوم العالمي للجمارك  "إننا سجلنا لحساب السنة المالية 2017 أكثر من 11400 قضية تتعلق بمخالفات  تحويل قيم متغيرة بين صغيرة و كبيرة بقيمة تقدر بحوالي 21 مليار دج".

وأضاف المدير العام للجمارك في هذا الصدد ان "مؤسسته تنوي اتخاذ مجموعة من  الإجراءات من اجل تحكم أفضل في آفة تخفيض القيم و تضخيم الفواتير سيما من خلال  تعزيز بنوك المعطيات في مجال الاستيراد".

وتابع السيد علاق قوله ان عدة اعمال قد تم القيام بها في هذا المجال على  المستوى المحلي مشيرا في هذا السياق الى مرحلة ثالثة في التعاون مع البنوك  سيما من خلال نظام انذار يسمح للمفتشين و المحققين الجمركيين بالولوج تلقائيا  إلى المعطيات بمجرد توطين العملية على مستوى البنك.

 

وخلص في الاخير الى التاكيد "باننا نعمل ايضا عن طريق وزارة الشؤون  الخارجية للاستفادة من تبادل المعلومات مع الاتحاد الأوروبي الذي يعد الممون  الرئيسي للجزائر سيما في مجال المواد الاولية و ذلك حتى نتمكن من الحصول على  احصائيات صحيحة حول عمليات الاستيراد نحو الجزائر و المقارنة مع  التصريحات".

كلـمات مفتـاحيــة :
جمارك: قيمة مخالفات التحويل قدرت ب 21 مليار دج في 2017
  أدرج يـوم : الجمعة, 26 كانون2/يناير 2018 15:14     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 81 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

18.04.23

تمنراست: تدشين يوم الثلاثاء عدة مشاريع كبرى في مجال الطاقة

18.04.23

انتاج الأسمدة الطبيعية : نحو شراكة علمية جزائرية فنلندية

18.04.23

مسجد باريس الكبير يندد بالتهمة "الباطلة والجنونية" لمعاداة السامية الموجهة لمسلمي فرنسا

18.04.23

أويحيى يدعو الفلاحين الى احداث "ثورة في الذهنيات" من أجل النهوض بقطاع الفلاحة

18.04.23

الجزائر-الولايات المتحدة: تمديد الاتفاق حول التعاون في مجال العلوم والتكنولوجيا

18.04.23

المهرجان الثقافي الأوروبي بالجزائر: الموسيقى و الرقص و الأفلام حاضرة

الأكثــر قـراءة

18.04.23

الجلسات الوطنية الفلاحة: النص الكامل لرسالة الرئيس بوتفليقة 

18.04.23

الجلسات الوطنية للفلاحة: عصرنة مجال السقي وهيكلة الاقتصاد الفلاحي (الرئيس بوتفليقة)  

18.04.23

البطولة العربية للشباب لألعاب القوى: الجزائر تحرز المركز الرابع ب4 ذهبيات و11 فضية و8…

18.04.23

فلاحة: عدم الاستغلال الفعلي للأراضي من أكبر العوائق التي تعترض نمو القطاع

18.04.23

الأمينة العامة للاتحاد العام للنساء الجزائريات تجدد دعم الجزائر المتواصل للقضية الفلسطينية

18.04.23

ظاهرة الهجرة: اتخاذ إجراءات هامة نهاية مارس الماضي لتأمين الحدود