جمارك: قيمة مخالفات التحويل قدرت ب 21 مليار دج في 2017

وهران - أكد المدير العام للجمارك، نور الدين علاق، اليوم الخميس بوهران ان قيمة مخالفات التحويل المرتبطة بعمليات الاستيراد قدرت ب21 مليار دج.

وأوضح السيد علاق خلال ندوة صحفية عقب الاحتفالات باليوم العالمي للجمارك "إننا سجلنا لحساب السنة المالية 2017 أكثر من 11400 قضية تتعلق بمخالفات تحويل قيم متغيرة بين صغيرة و كبيرة بقيمة تقدر بحوالي 21 مليار دج".

وأضاف المدير العام للجمارك في هذا الصدد ان "مؤسسته تنوي اتخاذ مجموعة من الإجراءات من اجل تحكم أفضل في آفة تخفيض القيم و تضخيم الفواتير سيما من خلال تعزيز بنوك المعطيات في مجال الاستيراد".

وتابع السيد علاق قوله ان عدة اعمال قد تم القيام بها في هذا المجال على المستوى المحلي مشيرا في هذا السياق الى مرحلة ثالثة في التعاون مع البنوك سيما من خلال نظام انذار يسمح للمفتشين و المحققين الجمركيين بالولوج تلقائيا إلى المعطيات بمجرد توطين العملية على مستوى البنك.

وخلص في الاخير الى التاكيد "باننا نعمل ايضا عن طريق وزارة الشؤون الخارجية للاستفادة من تبادل المعلومات مع الاتحاد الأوروبي الذي يعد الممون الرئيسي للجزائر سيما في مجال المواد الاولية و ذلك حتى نتمكن من الحصول على احصائيات صحيحة حول عمليات الاستيراد نحو الجزائر و المقارنة مع التصريحات".