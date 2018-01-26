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شراكة: إطلاق عروض المشاريع من أجل تحسين إمكانيات المصالح العمومية

  أدرج يـوم : الجمعة, 26 كانون2/يناير 2018 15:05     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 175 مرات
شراكة: إطلاق عروض المشاريع من أجل تحسين إمكانيات المصالح العمومية

الجزائر - أطلقت الجزائر و فرنسا دعوة لعروض مشاريع  الشراكة المؤسساتية "Profas C+" الرامية الى تحسين و تعزيز إمكانيات المصالح  العمومية, حسبما افاد به اليوم الخميس بيان لسفارة فرنسا بالجزائر.

وأوضح ذات المصدر ان هذا البرنامج الذي اطلقته سفارة فرنسا بالجزائر و وزارة  الشؤون الخارجية الجزائرية و المفتوح الى غاية 25 مارس 2018 يندرج في إطار الوثيقة الإطار للشراكة الموقعة بين الحكومتين الجزائرية و الفرنسية في ديسمبر  2012 و المخصصة للتعاون الاستثنائي بين الجزائر و فرنسا.

وتهدف عروض مشاريع الشراكة المؤسساتية الى "تحسين و تعزيز امكانيات المصالح  العمومية الجزائرية من خلال تشجيع تبادل الكفاءات و تحويل المهارات بين  الإدارات الجزائرية و الفرنسية".

في هذا الصدد ستقدم "Profas C+" دعمها لمشاريع مهيكلة "تتضمن اعمال تعاون ملموسة و التي تندرج في اطار شراكات بين المؤسسات الجزائرية و الفرنسية".

وحسب هذا البرنامج فان الاولوية ستعطى للمشاريع التابعة لإحدى المواضيع الأربعة الكبرى التي حددتها الحكومة الجزائرية من اجل تعزيز مؤسساتها في إطار الوثيقة الإطار للشراكة و يتعلق الأمر بوضع ومتابعة و تقييم المشاريع  التنموية الكبرى و حسن تسيير الهيئات و المؤسسات العمومية و المفاوضات والوساطة وكذا الاستشراف.

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وسيتم في هذا السياق دعم قطاعين و يتعلق الامر بالحكامة الديمقراطية و تعزيز دولة القانون و عصرنة عمل الادارة و قطاع التنمية المنتجة و الاجتماعية.

أما المشاريع المتعلقة بالقطاع الاول فستعالج موضوع الامن الداخلي و مكافحة  الشبكات الكبرى و الفساد و السكن و العمران و تحسين الإدارة المحلية و التسيير العقاري و كذا الحكامة المالية "من اجل تحسين التعبئة الملائمة للموارد  الاسرية من خلال جباية عادلة و منصفة ومجالات انفاق عمومي فعالة و شفافة". 

في حين ستعالج مشاريع القطاع الثاني مجال الصحة و تنويع الاقتصاد و التنمية البشرية و المسائل الديمغرافية و المساواة بين المواطنين و تعميم الحماية  الاجتماعية و الاستراتيجية في مجال التربية و التكوين المهني ما بعد الطور الابتدائي و كذا تعزيز الانظمة الصحية و البيئية و المناخ و التغيرات المناخية والمياه و التنوع البيئي و التصحر و الغابات و معالجة المواد الكيميائية والنفايات و الوقاية من الكوارث و الحصول  على الطاقة و التكنولوجيات ذات الانبعاثات القليلة للكربون و التنمية المستدامة و البيئية و تهيئة الاقليم والمناخ و المنشآت والنقل.

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شراكة: إطلاق عروض المشاريع من أجل تحسين إمكانيات المصالح العمومية
  أدرج يـوم : الجمعة, 26 كانون2/يناير 2018 15:05     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 175 مرة   شارك

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