التصريح الجمركي سيتم عبر الانترنت ابتداء من السداسي الأول  من سنة 2018

وهران - أكد المدير العام للجمارك, نور الدين علاق، يوم الخميس بوهران أن التصريح الجمركي سيتم عبر الانترنت ابتداء من السداسي الأول من السنة الجارية.

وعقب مراسم الاحتفال التي ترأسها المدير العام للجمارك و الامين العام لوزارة المالية بمناسبة اليوم العالمي للجمارك الذي جاء تحت شعار "محيط تجاري ملائم في خدمة التطور الاقتصادي", أكد السيد علاق أن "التصريح عن الاجراءات الجمركية سيتم ابتداء من السداسي الحالي عبر الانترنت بحيث سيتم عن قريب وضع نظام معلوماتي جديد للجمارك الجزائرية".

وصرح يقول "باشرنا ورشة مشروع نظام معلوماتي جديد لاستبدال النظام الذي يسجل نقائصا في الجانب التكنولوجي"ي مضيفا أنه سيتم عن قريب إطلاق مناقصة لاختيار هيئة مرافقة متخصصة لتكييف المشروع مع التكنولوجيات الجديدة.

وعلى عكس السنة الفارطة التي شهدت صعوبات مالية، قامت السلطات العمومية التي تمنح أهمية كبيرة للتقدم التكنولوجي لكافة القطاعات بضمان التمويل الضروري، يضيف المسؤول، مشيرا إلى أن مؤسسته سبق لها و أن شكلت مجموعات عمل لإطلاق المشروع.

وفي هذا السياق، أعرب مسؤول الجمارك الجزائرية عن ارتياحه لنجاح تجربة إجراءات سند العبور الجمركي عبر الانترنت لفائدة المسافرين التي أطلقت في الصائفة الماضية على الحدود الشرقية للوطني معلنا عن تعميمها لكافة التراب الوطني قبل نهاية السداسي الأول الجاري.

وفي هذا الصدد، سيتم تلقائيا إلغاء فرق سند العبور الجمركي المتواجدة على مستوى السفن.