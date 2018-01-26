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الخطوط الجوية الجزائرية: استئناف الرحلات بشكل عادي بعد تعليق إضراب مستخدمو الملاحة الجوية  

  أدرج يـوم : الجمعة, 26 كانون2/يناير 2018 14:29     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 227 مرات
الخطوط الجوية الجزائرية: استئناف الرحلات بشكل عادي بعد تعليق إضراب مستخدمو الملاحة الجوية  

الجزائر - استأنفت الخطوط الجوية الجزائرية رحلاتها, سهرة الخميس إلى الجمعة, بشكل عادي بعد تعليق مستخدمو الملاحة الجوية لإضرابهم, حسبما علمت وأج اليوم الجمعة لدى المكلفة بالإعلام بشركة الطيران الوطنية, منية برطوش.

وأوضحت السيدة برطوش أن "الإضراب الذي شنه مستخدمو الملاحة الجوية أمس الخميس قد تم تعليقه على الساعة 1:30 صباحا", مؤكدة أن "الرحلات انطلاقا من  مطار الجزائر العاصمة قد استأنفت بشكل عادي". 

وبخصوص اضطرابات النقل الجوي الذي تسبب فيه الاضراب على الصعيدين الوطني والدولي, طمأنت ذات المسؤولة أن الخطوط الجوية الجزائرية "ستسعى جاهدة لتدارك التأخيرات و السماح للمسافرين الالتحاق بوجهاتهم الأصلية". 

وجاءت حركة الاضراب التي شنها مستخدمو الملاحة التجارية لشركة الخطوط الجوية  الجزائرية ظهيرة أمس الخميس بعد تلك التي بادروا بها يوم الاثنين فارط, تضامنا  مع زملائهم المعنيين بالعقوبات المتخذة من قبل المديرية العامة للشركة بسبب  "لتحريض على تنظيم اضراب غير قانوني".

 إقرأ أيضا: الخطوط الجوية الجزائرية: مستخدمو الملاحة التجارية يشنون حركة إضراب جديدة

و كانت شركة الخطوط الجوية الجزائرية قد أعلنت أمس الخميس عن اتخاذها  "إجراءات إدارية" ضد سبعة أشخاص قاموا ب"التحريض" على إضراب مستخدمي الملاحة  التجارية الاثنين الماضي والذي قضت العدالة بحكم استعجالي يوم الاثنين الفارط  "بعدم شرعيته". 

وكان مستخدمو الملاحة التجارية بالخطوط الجوية الجزائرية قد أعلنوا دخلوهم في  إضراب دون إشعار رافعين العديد من المطالب من بينها مراجعة شبكة الأجور و هو  الأمر الذي كان وراء تأخير العديد من الرحلات الجوية الدولية والوطنية للخطوط  الجوية الجزائرية. 

إقرأ أيضا: الخطوط الجوية الجزائرية: إجراءات إدارية ضد الأشخاص المحرضين على الإضراب

كما أعلنت شركة الخطوط الجوية الجزائرية أمس الخميس عن "تأجيل" رحلاتها  انطلاقا من مطار الجزائر بسبب اضراب مستخدمو الملاحة التجارية. 

كلـمات مفتـاحيــة :
الخطوط الجوية الجزائرية: استئناف الرحلات بشكل عادي بعد تعليق إضراب مستخدمو الملاحة الجوية  
  أدرج يـوم : الجمعة, 26 كانون2/يناير 2018 14:29     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 227 مرة   شارك

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