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الفساد يكبد إفريقيا حوالي 50 مليار دولار سنويا

  أدرج يـوم : الخميس, 25 كانون2/يناير 2018 19:10     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 148 مرات
رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقي محمد رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقي محمد

أديس أبابا- أكد رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقي محمد اليوم الخميس بأديس أبابا أن الفساد يكبد إفريقيا حوالي خمسين (50) مليار دولار سنويا، موضحا أن مكافحة هذه الآفة يجب أن تكون شاملة في سنة 2018.

و أضاف السيد فقي لدى تدخله خلال الدورة العادية ال32 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي "أن تقرير مجموعة مبيكي يبرز أن الفساد مرفقا بالتدفقات المالية غير المشروعة يكبدان إفريقيا كل سنة بحوالي خمسين (50) مليار دولار أمريكي"، مؤكدا أن كافة الدول الإفريقية "معنية بهذه الآفة" بطريقة أو بأخرى وبدرجات متفاوتة.

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وأشار ذات المسؤول إلى أن الأرقام التي أعدها الخبراء تؤكد ان الموارد المحولة جراء الفساد بإفريقيا "يمكنها لو تم استثمارها أن تعوض اللجوء للمساعدات الخارجية".

و ابرز في ذات السياق أن سنة 2018 مرشحة لأن تكون سنة "مكافحة الفساد" مؤكدا أن "مكافحة الفساد يجب أن تكون شاملة، على غرار الإرهاب لأنه لا يمكن كسبها إلا من خلال عمل جماعي".

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يجدر التذكير أن موضوع "كسب مكافحة الفساد: نهج مستدام لتحويل إفريقيا" قد اختير ليكون شعارا لقمة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي المرتقبة يومي الأحد والاثنين المقبلين بالعاصمة الإثيوبية.

و يعد اختيار هذا الموضوع تأكيد على التزام الاتحاد الإفريقي بمكافحة الفساد من خلال الآليات التي وضعها لهذا الغرض. في هذا الصدد كشفت مؤسسة دعم قدرات إفريقيا (وكالة متخصصة في الاتحاد الإفريقي في مجال دعم القدرات) أن المكافحة الفعالة للفساد يمكن أن تساعد إفريقيا في التركيز على الاستثمارات المكثفة وكذا تثمين الموارد البشرية.

وتشير ذات الوكالة أن هذا الخيار سيسهل تنمية القارة الإفريقية من خلال تنفيذ المخططات التنموية الوطنية لأجندة 2063 وأهداف التنمية المستدامة.

كلـمات مفتـاحيــة :
الفساد يكبد إفريقيا حوالي 50 مليار دولار سنويا
  أدرج يـوم : الخميس, 25 كانون2/يناير 2018 19:10     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 148 مرة   شارك

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