الشروع في تنظيم دورات تكوينية لفائدة مسؤولي الموارد البشرية لتحسين مستوى التكوين المهني في مختلف التخصصات 

الجزائر - كشفت رئيسة الكونفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية, سعيدة نغزة, اليوم الخميس بالجزائر العاصمة, عن الشروع ابتداء من يوم السبت المقبل في تنظيم دورات تكوينية لفائدة مسؤولي الموارد البشرية في عديد القطاعات من اجل تحسين مستوى التكوين في مختلف المهن والتخصصات وتكييفه مع متطلبات سوق الشغل.

وأكدت السيدة نغزة في تصريح للصحافة على هامش اشغال ورشة خصصت لدراسة امكانية البحث عن السبل الكفيلة بترقية التكوين وتحيينه مع متطلبات السوق, على أهمية تنظيم هذه الدورات التكوينية للرفع من قدرات الموارد البشرية المسيرة قصد تحقيق النجاعة في المؤسسات الاقتصادية وتكييف التكوين مع متطلبات الاقتصاد الوطني.

من جهة أخرى, شددت نفس المتحدثة في كلمة القتها خلال أشغال هذه الورشة على أهمية تأقلم الشراكة مع مختلف القطاعات المعنية وكذا مع المكتب الدولي للشغل من اجل مكافحة البطالة, لاسيما في اوساط فئة الشباب.

وأبرزت في هذا الاطار أهمية اقامة جسر للتعاون والتواصل مع قطاعي لتعليم العالي والبحث العلمي والتكوين المهني بغية التكفل بخريجي الجامعات ومختلف المعاهد التكوينية ومساعدتهم لولوج عالم الشغل, خاصة وأن هؤلاء المتخرجين --كما قالت-- "في حاجة ماسة الى وظيفة دائمة وكذا الى تأهيل مستمر لتحسين قدراتهم وكفاءاتهم في علم الشغل".

وشددت في سياق متصل على وجوب تحيين وتكيف برامج التكوين مع متطلبات سوق الشغل, مذكرة بضرورة منح الاهمية لتكنولوجيات الاعلام والاتصال التي تعرف "تقدما سريعا وهائلا, حيث أضحت تستعمل في كل مجالات الحياة لمواكبة العصرنة", داعية الى "مرافقة الشباب وتأطيرهم لمنحهم فرصة ابراز مواهبهم ومساعدتهم على دخول عالم الشغل".

وألحت السيدة نغزة على وجوب التفكير في "تحيين وتكييف مختلف المهن وفق الاحتياجات الاقتصادية الراهنة لمواجهة التحديات الاقتصادية", مبرزة اهمية "ايجاد صيغ وطنية ودولية مشتركة لتحسين مستوى التكوين وفق متطلبات السوق والمؤسسات الاقتصادية".

من جهته, أكد مدير المكتب الدولي للشغل لمنطقة المغرب العربي, محمد علي دياحي, على اهمية تطوير التكوين وتحيين المهن وفق احتياجات السوق وذلك بتحديد "الاحتياجات اللازمة في عالم الشغل ومواصلة التأهيل وتحسين قدرات العنصر البشري, لاسيما من فئة الشباب", مشيرا الى أن الكثير من المستخدمين "يواجهون صعوبات لاستقطاب موظفين مؤهلين في سوق الشغل", مما يستدعي --كما قال-- 'البحث عن حلول لهذه القضية من خلال تسطير استراتيجية تكوينية تتماشى والتطورات الحاصلة في عالم الشغل بالتركيز على التأهيل والتكوين الجيد والرفيع''.

ودعا ممثل المكتب الدولي للشغل الى "تكييف الكثير من المهن مع التغيرات الاقتصادية الراهنة ومراعاة احتياجات سوق الشغل وذلك بالتكفل بمجال المعرفة وبالتكنولوجيات الحديثة التي أضحى استعمالها يتنامى في مختلف الميادين".

وأبرز نفس المتدخل ان "التطورات الاقتصادية الحاصلة ستساهم لا محالة في زوال الكثير من المهن وبروز مهن جديدة, مما يتطلب اعادة تحيين المنظومة التكوينية وفق احتياجات المؤسسات الاقتصادية التي تساهم في خلق مناصب شغل دائمة وتحقيق التنمية المستدامة".