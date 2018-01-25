قانون الجمارك: الانتهاء من إعداد النصوص التطبيقية قبل نهاية السداسي الأول من السنة الجارية  

وهران - أكد المدير العام للجمارك , نور الدين علاق, اليوم الخميس بوهران أنه سيتم الانتهاء من إعداد النصوص التطبيقية الخاصة بقانون الجمارك الجديد قبل نهاية السنة الجارية.

وذكر السيد علاق في تصريح للصحافة عقب إشرافه على مراسيم الاحتفال باليوم العالمي للجمارك على مستوى المدرسة العليا للجمارك بقوله " أن قانون الجمارك الذي تمت المصادقة عليه مؤخرا بحاجة إلى نصوص تطبيقية والتي نحن بصدد إعدادها وهي العملية التي ستنتهي قبل نهاية السداسي الأول من 2018".

وأشار الى أنه من جملة 50 نص تطبيقي لذات القانون فانه يتم إعداد لحد الساعة نحو 40 نصا تتوزع على مراسيم تنفيذية ومقررات وغيرها والتي تشمل على عدة مسائل خاصة بنظام عمل جهاز الجمارك كالإجراءات الجمركية والبيع بالمزايدة والعبور.

وأضاف المدير العام للجمارك في ذات الصدد أن 4 أفواج عمل قد تشكلت على شكل ورشات لإعداد هذه النصوص التطبيقية لقانون الجمارك الجديد الذي يعول عليه من أجل الرفع من مستوى الأداء الجمركي لا سيما الدفع بعجلة التنمية الاقتصادية والتجارية والاستثمار.

إقرأ أيضا: مداخيل جمارك الجزائر-ميناء ترتفع إلى أكثر من 131 مليار دج في 2017

وكان السيد علاق, الذي أشرف على مراسيم الاحتفال باليوم العالمي للجمارك بوهران بمعية الأمين العام لوزارة المالية وذلك تحت شعار "محيط تجاري ملائم في خدمة التطور الاقتصادي" , قد دعا في كلمة ألقاها بالمناسبة إلى التعجيل بالإصلاحات الجمركية الضرورية وتثمين مختلف الموارد, مبرزا حرص قطاعه إلى المساهمة في تحسين المناخ التجاري خدمة للاقتصاد الوطني.

"كما نسعى إلى تعزيز عملية مكافحة الغش من خلال تأمين العمليات التجارية من خلال تقوية الشراكة مع المؤسسات وتطوير التعاون وتبادل المعلومات مع جمارك دول أخرى", يضيف ذات المسؤول.

وقد عرف الاحتفال بهذه المناسبة تنظيم استعراضات مهنية وقتالية لأفراد الجمارك بساحة المدرسة العليا للجمارك بوهران قبل أن يتم إسداء الرتب للإطارات المستفيدة من الترقية ومنح الجوائز.

كما زار الوفد نماذج من الوحدات الطبية المتنقلة لجهاز الجمارك التي سيتم إطلاقها قريبا على مستوى مختلف المديريات الجهوية للجمارك لتعزيز التغطية الطبية للمستخدمين وللمواطنين أيضا.