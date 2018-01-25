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بوعزقي  يؤكد على أهمية تثمين الأراضي الغابية ومنح الرخص لاستغلالها 

  أدرج يـوم : الخميس, 25 كانون2/يناير 2018 17:50     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 273 مرات
بوعزقي  يؤكد على أهمية تثمين الأراضي الغابية ومنح الرخص لاستغلالها 

الجزائر - أكد  وزير الفلاحة و التنمية الريفية والصيد  البحري , السيد عبد القادر بوعزقي، اليوم الخميس على اهمية تثمين الاراضي الغابية و اعطاء رخص لاستغلالها  قصد المساهمة في التنمية الاقتصادية.

وجاء هذا التأكيد على اهمية الثروة الغابية خلال رد الوزير على سؤال لنائبة  حول الاطار القانوني لاستصلاح الاراضي في ولاية جيجل خلال جلسة علنية مخصصة  لطرح الأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني, ترأسها رئيس المجلس السيد السعيد  بوحجة وحضرها وزير العلاقات مع البرلمان الطاهر خاوة.

وقال  السيد بوعزقي ان الاستراتيجية التي تبنتها الوزارة  تتمثل في جعل  الثروة الغابية في قلب التنمية مثلها مثل التنمية الفلاحية و تربية المائيات و  الصيد البحري "لان هناك اقتناع بان امكانيات الجزائر الغابية كبيرة ".

وأشار في هذا السياق ان الثروة  النباتية في الجزائر تقدر ب 3165  نوع نباتي  و اكثر من 400 نوع من الثروة الحيوانية. 

واضاف السيد بوعزقي  ان "هناك امكانيات كبيرة في غاباتنا يجب استغلالها و  تثمينها عن طريق استصلاح الاراضي و اعطاء رخص لاستغلال هذه الفضاءات لجعل  الغابة مثل باقي القطاعات في قلب التنمية الفلاحية و الريفية وبالتالي   المشاركة في التطور الاقتصادي للبلاد". 

وفي سياق ذي صلةي قال السيد بوعزقي ان عودة الحيوية و النشاط الاقتصادي  للمنطقة الريفية هو بفضل برنامج رئيس الجمهورية الذي أخذ بعين الاعتبار كل  الابعاد التي لها علاقة بالتنمية الريفية و الفلاحية و الجبلية و الغابية.

 

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وبخصوص ولاية جيجلي أوضح الوزير انه تم انشاء سبع (7)محيطات تقدر مساحتها  الاجمالية بحوالي 1000 هكتار و تم توزيع الثلث منها و هو ما يمثل  356 هكتار  لفائدة 182 مستفيد  و ذلك في اطار استصلاح الاراضي الغابية. 

وأوضح السيد بوعزقي أنه تم ايضا  تخصيص 255 هكتار للمنفعة العامة منها  145  هكتار لانجاز الطريق السيار شرق-غرب  و 145 هكتار اخرى من اجل انجاز سد  "تبلوط".

وفيما يخص الـ 385 هكتار  المتبقية , قال الوزير أنها على وشك التوزيع حيث تم اختيار المستفيدين منها على ان تجتمع اللجنة المختصة بذلك للمصادقة على قائمة المستفيدين.

وبخصوص انشاء محيطات اخرى بالولايةي قال الوزير أن 8 محيطات هي  بصدد  الانشاء و تقدر مساحتها ب 585 هكتار مضيفا ان  انشاء المحيطات سيتم بموجب قرار  وزاري. 

كما أوضح  انه تم اختيار المستفيدين من هذه المحيطات بولاية جيجل و ان  مديرية الغابات و اللجنة  المحلية المختصة في تشاور مع رؤساء البلديات قصد  المصادقة على قائمة المستفيدين.   

وأضاف ان الانتهاء من انشاء 8  محيطات لا يعني الانتهاء من العملية في ولاية جيجل، علما أن المساحة الغابية للولاية تمثل  57 بالمئة من المساحة الاجمالية  للولاية ما يسمح  بإنشاء محيطات جديدة .

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بوعزقي  يؤكد على أهمية تثمين الأراضي الغابية ومنح الرخص لاستغلالها 
  أدرج يـوم : الخميس, 25 كانون2/يناير 2018 17:50     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 273 مرة   شارك

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