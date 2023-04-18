موارد مائية : تخصيص 19 مليار دينار لصيانة شبكات التوزيع وقنوات التحويل عبر كل ولاية   

الجزائر - أكد وزير الموارد المائية، حسين نسيب، اليوم الخميس بالجزائر انه تم تخصيص غلاف مالي قدره 19 مليار دينار لتغطية تكاليف صيانة و تطهير شبكات المياه الصالحة للشرب و قنوات التحويل و التوزيع عبر كل ولاية.

وأوضح الوزير ان الدولة سخرت إمكانيات مالية معتبرة من خلال البرامج التنموية المتتالية التي اقرها رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، والجهود المبذولة لتوفير موارد مائية تغطي كافة الاحتياجات عبر التراب الوطني.

وأشار الوزير في رده عن سؤال شفوي لنائب عن حزب الاتحاد من اجل العدالة, النهضة و البناء السيد صالح زويتن خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني تمحور حول أزمة التموين بالمياه الصالحة للشرب في ولاية سكيكدة و الإجراءات المتخذة من طرف الوزارة, انه تم تخصيص غلاف مالي قدره 200 مليون دينار لتجسيد برنامج استعجالي يتضمن عمليتين الأولى تتعلق بحفر ثلاثة آبار في "حقل قرباز" ونقل مياهه نحو المرسى عبر قناة طولها 10 كلم و هذا لتغطية حاجيات الماء الشروب بمدينة المرسى التي تتزايد خلال الصيف و شهر رمضان بينما تتعلق العملية الثانية بانجاز محطة تحلية مياه البحر بالمرسى و التي ستنتج يوميا 1000 متر مكعب (م3) وهذا قبل الصائفة المقبلة.

وأشار السيد نسيب أنه و بفضل هتان العمليتان سيتم تحسين و بشكل ملحوظ عملية التزويد بالماء الشروب في بلدية المرسى (ولاية سكيكدة).

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وتساءل النائب عن امكانية انجاز محطة تحلية مياه البحر بسعة 10 الاف م3 ببلدية المرسى و ما جاورها فضلا عن تجديد قناة الربط بطول حوالي 14 كلم للحد من ضياع المياه المتسربة و تجديد قناة التوصيل الرئيسة للمياه الصالحة للشرب من "سد سردازة" الى بلدية "الحروش".

وفي رده، أوضح الوزير ان قطاعه استفاد من عملية ترميم واعادة تأهيل 7 محطات لتحلية مياه البحر منها واحدة في بلدية العربي بن مهيدي بقدرة 5000 م3 / يوميا مما سيعزز في المستقبل وفرة مياه الشرب على مستوى هذه البلدية مشيرا أن الحل النهائي لتغطية الطلب على مياه الشرب في بلديات المرسى و بن عزوز و بكوش الأخضر يتمثل في حصة بـ 20 الف م3/يوميا المخصصة للمنطقة يتم تحويلها من المحطة الكبرى لتحلية مياه البحر المبرمجة في الشط لولاية الطارف بقدرة انتاج 300 الف م3/يوميا و التي هي في مرحلة اجراءات الاعلان عن المناقصة.

أما فيما يخص قناة الربط بين "سد زردازة" و محطة "صالح بوشعور"، أكد الوزير ان اشغال اصلاحها و صيانتها انتهت, مشيرا ان منسوب المياه في "سد زردازة" منخفض جدا بسبب قلة تساقط الامطار في بداية الموسم و هذا ما لم يسمح بإجراء التجارب التقنية للتشغيل.

وأوضح السيد نسيب ان سد زردازة سيكون من بين السدود الذي ستشهد عملية إزالة الطمي و هذا بآلات جزائرية الصنع .

وأشار السيد نسيب أيضا الى ان النسبة الاكبر من حجم المياه المفقودة المسجلة على مستوى قناة تحويل المياه المعالجة بين "سد زردازة" و "مدينة الحروش" هي بسبب سرقة المياه و الربط غير الشرعي الذي تسبب في تسرب ما بقارب 40 بالمئة من حجم المياه في السد مشيرا انه تم تقييم تكلفة صيانة تلك القناة وتأمينها بمبلغ معتبر.

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ومن جهة أخرى، أشار الوزير ان قطاعه سيقترح بمجرد توفير فرصة للتمويل ,سيتم تسجيل عملية انجاز سد "رمضان جمال" و هذا بعد الانتهاء من انجاز دراسة تمهيدية لمشروع انجاز منشاة سعتها 107 مليون م3 من المياه موجهة لتزويد سكان 4 بلديات بالماء الشروب و سقي محيط الصفصاف على مساحة 1.800 هكتار.

و فيما يخص انجاز محطة معالجة المياه المستعملة لمدينة "فليفلة" الواقعة في منطقة التوسع السياحي الى جانب المدينة الجديدة "بوزعرورة" , اشار الوزير ان الحكومة رفعت التجميد على هذا المشروع الذي خصص له غلاف مالي قدره 5ر2 مليار دينار بحيث ستساهم هذه المحطة في حماية الساحل و القضاء على المصبات العشوائية في هذه المنطقة الساحلية.

وأشار في ذات الصدد أنه تم مباشرة الاجراءات القانونية للمشروع بالمصادقة على دفتر الشروط الخاص به و الاعلان عن مناقصة في الصحافة الوطنية بتاريخ 10 يناير الجاري.