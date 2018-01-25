قضية استيراد تجهيزات مصنوعة في إسرائيل هي حاليا في العدالة وسونلغاز عالجت الأمر باحترافية  

الجزائر - قال وزير الطاقة، مصطفى قيطوني، اليوم الخميس ان "قضية استيراد تجهيزات من اسرائيل " موجهة لانجاز محطة كهربائية بمنطقة بوتليليس (وهران) هي حاليا على مستوى العدالة موضحا ان عملية الاستيراد قامت بها شركة مختلطة فرنسية -امريكية " سيجيلاك جنرال الكتريك", وأن الشركة الجزائرية للهندسة و الكهرباء و الغاز ( فرع سونلغاز) قامت بمعالجة هذا الموضوع "بكل جدية و احترافية" .

وفي رده على سؤال لنائب بالمجلس الشعبي الوطني حول" استيراد معدات مصنوعة في إسرائيل من طرف مجمع سونلغاز" خلال جلسة علنية مخصصة لطرح الأسئلة الشفوية, ترأسها رئيس المجلس السيد السعيد بوحجة وحضرها وزير العلاقات مع البرلمان الطاهر خاوة, اكد الوزير ان الجزائر من بين البلدان القلائل في العالم التي لا تربطها أية علاقة باسرائيل وهي مساندة دوما لفلسطين.

وأوضح السيد قيطوني ان القضية عولجت في وقتها حسب القوانين المعمول بها, مؤكدا أن مجمع سونلغاز من خلال فرعه الشركة الجزائرية للهندسة و الكهرباء و الغاز المكلفة بمتابعة انجاز مشروع محطة كهربائية ببوتليليس في وهران قامت باتخاذ كل الاجراءات القانونية من خلال ايداع شكوى لدى العدالة قائلا "لنترك القضاء يقوم بعمله".

ولدى تطرقه لتفاصيل القضية، قال الوزير ان المعدات المستوردة عبارة عن كمية من صمامات انذار للحرائق لتركيبها في محطة توليد الكهرباء ببوتليليس بوهران بطاقة 450 ميغاوات .

وأوضح كذلك ان الشركة المختلطة الفرنسية - الأمريكية المكلفة بالشراء و التركيب اشترت العتاد من شركة أوروبية تقوم -حسبه - بتخزين العتاد في هولندا و توزيعه في السوق الاوروبية.

وقال الوزير ان الشركة المختلطة قامت بتزويد شركة فرنسية التي أوكلت لها مهام تركيب هذه المعدات و المتمثلة في 14صماما من اصل إسرائيلي تم استيرادها عوض صمامات من اصل إسباني التي يتم استخدامها في محطة بوتليليس .

و تابع السيد قيطوني يقول ان العتاد سلم الى الجزائر في اكتوبر 2015 عن طريق النقل البحري و تم انزاله على مستوى بوتليلس (وهران) في ابريل 2017.

و اضاف ان الشركة الجزائرية للهندسة و الكهرباء و الغاز تفطنت اثناء عملية المراقبة بوجود عتاد واحد و هي عبارة عن صمامات مضادة للحرائق مصنوعة في اسرائيل و قامت بمعالجة هذا الموضوع "بكل جدية احترافية" و ذلك حفاظا على مصالح البلاد.

و تمثلت هذه الاجراءات -حسب الوزير- في اخطار مصالح الجمارك يوم 14 ابريل 2017 بوجود الصمامات المصنوعة في اسرائيل و كذا تحرير محضر معاينة في 19 ابريل من نفس السنة الى جانب إيداع شكوى لدى القضاء على مستوى مجلس قضاء ولاية وهران بتهمة "تقديم تصريحات كاذبة لان الوثيقة تنص على ان العتاد يجب ان يكون أوروبي المنشأ" .

كما طلب مجمع سونلغاز بتوضيحات من الشركة المختلطة الفرنسية الامريكية و التي اعترفت رسميا بمسؤوليتها في ادخال هذا العتاد الى الجزائر "عن غير قصد".

و حسب الوزير فان الشركة المختلطة قامت فيما بعد باستبدال تلك الصمامات المستوردة من إسرائيل بتجهيزات أخرى أوروبية المنشأ مشيرا الى ان دفتر الشروط في مثل هذا النوع من الصفقات ينص على استرجاع السلعة المغشوشة واستبدالها بسلعة أخرى .

من جهة أخرى، أبرز الوزير صعوبة انجاز محطة توليد الكهرباء التي تدوم مدة انشاءها 6 سنوات الى جانب ما يتطلبه هذا النوع من المشاريع من معدات .

ومن جهته اقترح النائب تشكيل لجنة تحقيق برلمانية للنظر في القضية و هو الأمر الذي رفضه رئيس المجلس الشعبي الوطني، السعيد بوحجة، حيث أشار الى عدم امكانية إنشاء لجنة تحقيق للنظر في قضية هي أصلا أمام العدالة.

واستند في هذا الشأن على المادة 180 من الدستور والمادة 80 من القانون الداخلي للمجلس التي تمنع إنشاء لجنة برلمانية للتحقيق في قضية تكون محل إجراء قضائي مضيفا بان المسائل القضائية تعالج على مستوى المحاكم.

و في شأن آخر رد الوزير على سؤال أخر لنائب في المجلس يتعلق بتزويد بعض من بلديات ولاية ميلة بالكهرباء و الغاز الطبيعي ي حيث قال ان الولاية استفادت من مختلف البرامج التي سطرتها الدولة مشيرا انه بفضل هذه البرامج انتقلت نسبة التوصيل بالكهرباء من 90 بالمئة في 1999 الى 99 بالمئة في نهاية 2017 و فيما يخص الربط بالغاز فقد انتقل من 5ر33 بالمئة في 1999 الى 7ر64 مع نهاية 2017.

وقال انه تم ايصال 26 بلدية بكثافة عمرانية تصل الى 125 الف مسكن و انه لم يتبق سوى 6 بلديات من اصل 32 بلدية سيتم ايصالها بالغاز في أوقات لاحقة .

وأضاف في هذا السياق ان البرنامج الخماسي الحالي يرمي الى انجاز شبكة نقل الغاز بطول 60 كلم على مستوى ولاية ميلة مما سيسمح بتزويد 38قرية بالغاز تابعة لست بلديات لفائدة 4000 مسكن مع نهاية البرنامج الى جانب انشاء ثلاث محولات جديدة للكهرباء حيث تم اختيار الاراضي المعنية لا نجازها.

وأوضح السيد قيطوني انه خلال زيارته لهذه الولاية في 4 ديسمبر الماضي قام بإعطاء تعليمات صارمة للإسراع في انجاز مشاريع النقل لتزويد البلديات المتبقية بالغاز الى جانب تزويد 5 ولايات شرق البلاد و كذا مشروع انجاز مركب للحديد والصلب بمنطقة بلارة بولاية جيجل مشيرا ان الهدف يتمثل في انجاز انبوب الغاز بمنطقة "حملات جميلة".

وبخصوص انجاز شبكة توزيع الغاز بولاية ميلة التي لم تنطلق بها الاشغال بعد، قال انه اوصى ان تكون صيغة التمويل من خلال مشاركة الجماعات المحلية و المواطنين و شركة سونلغاز مؤكدا ان قطاع الطاقة يعمل على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.