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جمع أزيد من 22 مليون طن من النفايات في 2017 على المستوى الوطني

  أدرج يـوم : الخميس, 25 كانون2/يناير 2018 15:44     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 193 مرات
جمع أزيد من 22 مليون طن من النفايات في 2017 على المستوى الوطني

سكيكدة- تم جمع أزيد من 22 مليون طن من النفايات بجميع أنواعها خلال سنة 2017 على المستوى الوطني، حسب ما علم يوم الخميس خلال أشغال الجلسات الوطنية حول "استرجاع و رسكلة النفايات الصلبة و تثمينها" التي احتضنها قصر الثقافة بسكيكدة.

و أوضح في هذا الشأن أونيس بن مهنية ، رئيس دائرة بالوكالة الوطنية للنفايات في مداخلته، أن كمية النفايات في الجزائر في تصاعد مستمر نظرا للنمو الديموغرافي الكبير ، مبرزا أنه تم تسجيل خلال السنة الماضية 13 مليون طن من النفايات المنزلية و المشابهة لها مقابل 11 مليون طن من نفس النفايات خلال 2016.

و أضاف أن نسبة ارتفاع النفايات المنزلية قدرت ب 3 بالمائة في ظرف سنة، معتبرا أن هذه النسبة كبيرة و من الضروري تحسيس المواطنين بضرورة المساعدة على الفرز المنزلي حتى تتمكن مؤسسات الرسكلة من استرجاع النفايات بطريقة سهلة تمكنها من رسكلتها و أن الوكالة الوطنية للنفايات تقوم بمرافقة المؤسسات و الجماعات المحلية في هذا المجال لتسهيل عملية الجمع و الرسكلة .

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من جهته، اعتبر علي حليمي، رئيس الجمعية الوطنية لحماية البيئة و مكافحة التلوث، أن مشروع رسكلة النفايات الصلبة الذي انطلق منذ 2001 قد واجه عديد المشاكل بالنظر إلى أن هذه العملية لها حلقات كبيرة بداية من الفرز المنزلي للمواد من طرف المواطنين ثم المؤسسة الصغيرة التي تعمل على جمعها إلى المؤسسات الكبيرة الخاصة برسكلتها مما أدى -حسبه- إلى عدم تقدم المشروع.

و أضاف السيد حليمي أن عملية استرجاع النفايات موجودة إلا أنها تبقى "محتشمة" مرجعا أسباب ذلك إلى عدم وجود مصانع كبيرة على المستوى الوطني تعمل على استرجاع النفايات خصوصا فيما تعلق بالورق و الزجاج و البلاستيك التي ستعود بفائدة كبيرة على الاقتصاد الوطني في حال استرجاعها .

و أشار كذلك إلى أن استرجاع النفايات سيعود بالفائدة على الصحة العمومية و كذا تفاديا لتلويث المحيط خصوصا و أن أغلبية النفايات تصب -كما قال- في الأودية و بالتالي في البحار ما يؤدي إلى تلويث المحيط بشكل كبير .

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و حسب السيد حليمي فإن إحصائيات تحوز عليها الجمعية الوطنية لحماية البيئة و مكافحة التلوث و التي أعدها خبراء في الميدان تفيد نسبة استرجاع النفايات الصلبة على المستوى الوطني "لا تتعدى 5 بالمائة" و التي اعتبرها "ضئيلة جدا ".

من جهتها تطرقت، سميرة بيريريش، مديرة البيئة لولاية سكيكدة إلى الإستراتيجية التي وضعتها المديرية المحلية للقطاع من أجل تسيير أمثل للنفايات الصلبة و السائلة تمكنت من خلالها بين سنتي 2016 و 2017 من استرجاع 500 ألف لتر من الزيوت المستعملة حيث تقوم 85 بالمائة من المؤسسات التي تفرز هذه الزيوت بتوجيهها إلى الاسترجاع و التثمين بدل رميها في الطبيعة.

كما أوضحت ذات المسؤولة أن عبر ولاية سكيكدة توجد مؤسستين صغيرتين في إطار الوكالة الوطنية لاسترجاع و رسكلة النفايات البلاستيكية بقدرة استرجاع  6 طن شهريا من النفايات.

و ترمي هذه الجلسات الوطنية المنظمة من طرف مديرية البيئة لولاية سكيكدة و الجمعية الوطنية لحماية البيئة و مكافحة التلوث إلى تحسيس المستثمرين و الشباب للاهتمام بهذا المجال و كذا تثمين إمكانات الولاية في هذا المجال التي تضم 7 مؤسسات لجمع و رسكلة النفايات.

كلـمات مفتـاحيــة :
جمع أزيد من 22 مليون طن من النفايات في 2017 على المستوى الوطني
  أدرج يـوم : الخميس, 25 كانون2/يناير 2018 15:44     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 193 مرة   شارك

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