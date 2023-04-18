مداخيل جمارك الجزائر-ميناء ترتفع إلى أكثر من 131 مليار دج في 2017

الجزائر- بلغت مداخيل جمارك الجزائر-ميناء خلال سنة 2017 أكثر من 131 مليار دج، أي بزيادة 5.66 بالمائة عن السنوات الماضية، حسبما علم يوم الخميس لدى المديرية الجهوية للجمارك بالجزائر.

وأوعز المكلف بالإعلام و العلاقات العامة بالمديرية الجهوية للجمارك الجزائر-ميناء، عبد الرزاق بودليوة، في تصريح ل/واج على هامش الاحتفال باليوم العالمي للجمارك المصادف لـ 26 يناير من كل سنة هذا الارتفاع خلال سنة 2017 ، أي ما يناهز 131 مليار دج مقابل 124 مليار دج سنة 2016 ، إلى"رفع الرسم على القيمة المضافة إلى 19 % بدلا من 17 % "

وساهم تزايد عمليات التخليص الجمركي خاصة السيارات، في تحسن المداخيل الجمركية، حيث تجاوزت الـ 11 ألف تخليص على مستوى مكاتب الجزائر-ميناء.

و أكد المتحدث أن ميناء الجزائر عرف خلال السنة الماضية "تحسنا" في مجال تسيير الحاويات، حيث تراجع عددها إلى ما دون 327 16 حاوية أي أقل من 5.71 بالمائة، حيث أحصيت 452 269 حاوية في 2017 ،مقابل 779 285 حاوية في 2016.

و أشار إلى أن عدد الحاويات التي حولت من ميناء الجزائر نحو الموانئ الجافة و المستودعات الجمركية بلغت 80.87 بالمائة على ضوء مجمل الحاويات الوافدة إليه او الخارجة منه.

هذا و ارتفعت قيمة السلع المصادرة بنسبة 220 بالمائة في 2017 مقارنة بما سبق، أي ما يعادل 157 مليار سنتيم، و بلغت السلع المزيفة 614 قطعة بقيمة إجمالية تناهز 94 مليون دج. في المقابل ارتفع عدد قضايا النزاعات خلال السنة الفارطة إلى 102 قضية و أكثر من 500 عملية حجز عادية.

وحسب حصيلة المديرية الجهوية، فقد تم حجز 8900 من المفرقعات و الألعاب النارية كانت موجهة للسوق المحلية، و كذا كميات تفوق الأربعة ألاف من الأقراص المهلوسة، و 23 بندقية صيد و 3 مسدسات عتيقة و سيف جديد، 63 كاميرا مراقبة و 77 سيارة استعملت لتهريب السلع و التمويه (مقابل 44 سيارة في 2016)، و ما يقارب 400 طائر من نوع الكناري و غيرها من المواد الغذائية و الملابس و الهواتف النقالة و "لاكسيسوارات".

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و فيما يخص البيع بالمزاد العلني، أوضح السيد بودليوة أن جمارك الجزائر-ميناء قد نظمت خلال العام الفارط 15 عملية بيع بالمزاد العلني بقيمة 293 مليون دج، علما أن مداخيل عمليات البيع بالمزاد العلني خلال فترة (2011-2017) بلغت 151 مليار سنتيم.

من جهة أخرى ساهمت المديرية الجهوية للجمارك الجزائر-ميناء، وفق المصدر ذاته، ب 2804 مليار دج لفائدة دعم صندوق التضامن و الضمان للجماعات المحلية، وذلك خلال نشاط 2015-2017. أما مساهمة جمارك الجزائر-ميناء في خزينة الدولة فقد بلغت نسبة 91.75 بالمائة من مداخيل الحقوق و الرسوم.

و احتضن مقر المديرية الجهوية للجمارك الجزائر ميناء، مراسيم تقليد 11 جمركيا بمختلف الرتب، 2 مراقبين عاميني 3 مفتشين رئيسيين، 2 ضباط رقابة، 2 ضباط فرق و 2 عرفاء. كما تمت قراءة رسالة الأمين العام لمنظمة الجمارك العالمية التي حث فيها على توفير "بيئة أعمال آمنة للمتعاملين الاقتصاديين.