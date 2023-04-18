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الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي : تحقيق رقم أعمال ناهز 14 مليار دج خلال 2017

  أدرج يـوم : الخميس, 25 كانون2/يناير 2018 12:54     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 316 مرات
الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي : تحقيق رقم أعمال ناهز 14 مليار دج خلال 2017

وهران - حقق الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي خلال العام  المنصرم 2017 رقم أعمال ناهز 14 مليار دج بزيادة قدرت ب 8 بالمائة مقارنة  بالسنوات الثلاثة الأخيرة, حسبما أفاد بذلك يوم الخميس المدير العام للصندوق.

وقد تم تحقيق هذا الرقم من خلال شبكة الصندوق المتواجدة على المستوى الوطني  التي تضم نحو 425 وكالة محلية كما أوضح بن حبيلس شريف في تصريح لوأج على هامش  فعاليات الصالون الدولي للفلاحة ( أقريبرو-اكسبو 2018) المنظم بمركز  الاتفاقيات "محمد بن أحمد" بوهران (24 الى 27 يناير).

" الوضعية المالية للصندوق مريحة ومتينة وهو ما دفع الصندوق الوطني للتعاون  الفلاحي الى توسيع شبكته من خلال فتح وكالات جديدة واستحداث مناصب شغل جديدة",  يضيف بن حبيلس.

وأضاف أنه تم تسجيل ارتفاع في مداخيل الصندوق خلال العام المنصرم بزيادة تقدر  ب 136 بالمائة مقارنة ب 2016 وهو ما يجعل الصندوق في وضعية مالية مريحة تسمح  بتوسيع شبكته وتوفير خدمات جديدة للفلاحين.

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"هناك برنامج لفتح زهاء 60 وكالة محلية تابعة للصندوق عبر مختلف ولايات الوطن  خصوصا المناطق النائية والبعيدة على غرار البيض والنعامة وأدرار وغليزان  وغيرها مع العلم أنه تم خلال الأسبوع الجاري فتح وكالتين جديدتين بولاية  تلمسان", يشير المدير العام للصندوق الوطني للتعاون الفلاحي.

كما تكفل الصندوق خلال العام المنصرم بتعويض ما قيمته 7 مليار دج للفلاحين  المنخرطين البالغ عددهم نحو 220 ألف على المستوى الوطني جراء الخسائر الناجمة  عن الاخطار المناخية وغيرها, كما أشير اليه.

وصرح نفس المسؤول أن الصندوق شرع خلال السنوات الاخيرة في اطار برنامجه  لعصرنة التأمينات الفلاحية بتوفير خدمات متعددة لفائدة الفلاحين مثل تأمينات  على الأخطار المناخية و خسائر المردودية والزراعات الاستراتيجية والحبوب  المسقية وغيرها ويجري حاليا التحضير لمنتج جديد خاص بزراعة البطاطا وكذا  مشاريع اخرى في اطار الشراكة مع المربيين والصناعيين الراغبين في الاستثمار في مجال الفلاحة.

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وأبرز السيد بن حبليس أنه يجري التحضير لمشروع أخر خاص بتمويل التعاونية  الفلاحية للاحتياط والقروض المصغرة والذي سيقدم قريبا لوزير الفلاحة والتنمية  الريفية والصيد البحري داعيا في ذات السياق الفلاحين الصغار الى تكوين  تعاونيات فلاحية في مختلف الشعب الفلاحية لتنظيم المهنة والاستفادة من قروض  مالية.

وأشار المدير العام للصندوق الوطني للتعاون الفلاحي أن مثل هذه المشاريع  ستسمح بتطوير رأسمال الاجتماعي للصندوق وخلق ديناميكية في المجال الفلاحي  مبرزا سعي الصندوق الى تقديم اقتراحات اقتصادية للعالم الريفي ليصبح الشريك  الأول لقطاع الفلاحة وللفلاحين.

للتذكير يشارك في هذه التظاهرة الفلاحية زهاء 113 عارضا من داخل وخارج الوطن  على غرار فرنسا واسبانيا وتونس وألمانيا والهند وبولونيا وبلجيكا والولايات  المتحدة الامريكية وأندونيسيا التي تشارك لأول مرة.

 

كما يحضر في هذا الصالون مختلف القطاعات والنشاطات والمهن التي لها علاقة مع  الفلاحة على غرار المكننة الفلاحية والتربية الحيوانية والدواجن والصحة  النباتية ومنتجات الألبان والماشية والري والمخابر والهيئات العمومية والغرف  الفلاحية.

كلـمات مفتـاحيــة :
الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي : تحقيق رقم أعمال ناهز 14 مليار دج خلال 2017
  أدرج يـوم : الخميس, 25 كانون2/يناير 2018 12:54     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 316 مرة   شارك

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