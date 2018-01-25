التوقيع الأسبوع المقبل على تعليمتين وزارتين مشتركتين تنظمان أطر السكن الترقوي المدعم بصيغته الجديدة

باتنة - أعلن وزير السكن و العمران و المدينة عبد الوحيد طمار مساء يوم الأربعاء بباتنة أنه سيتم "الأسبوع المقبل" التوقيع على تعليمتين وزاريتين مشتركتين الأولى بين قطاعه و وزارة الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية من جهة و الأخرى بين وزارتي السكن و المالية تنظمان أطر السكن الترقوي المدعم في صيغته الجديدة .

و أوضح الوزير خلال إشرافه على اجتماع انعقد بمقر الولاية في إطار زيارة عمل و تفقد إلى المنطقة تدوم يومين سمح له بالاستماع إلى عروض مفصلة حول قطاع السكن بالولاية قدمها المديرون التنفيذيون المعنيون أن هذه الصيغة من شأنها أن تسمح بتلبية الطلب على السكن و تخفيف الضغط على الصيغ السكنية الأخرى.

و قال السيد طمار بالمناسبة: "لأول مرة أصبحت لدينا بطاقية وطنية للمقاولين و مكاتب الدراسات" التي يتوجب ûكما أضاف- على المسؤولين المكلفين بقطاع السكن أن يعتمدوا عليها "قبل منح مشاريع القطاع" وذلك بهدف القضاء ûحسبه- على الاحتكار و منح الفرصة أمام كل الفاعلين في هذا المجال.

و اعتبر الوزير في هذا السياق أنه "من غير المعقول أن تتراكم المشاريع الممنوحة للمقاولين و يتأخرون في تجسيدها في الميدان" مضيفا بأن هذه البطاقية الوطنية من شأنها أن "تعطي رؤية واضحة للمتدخلين في مجال السكن و تمكن من إعداد دفتر شروط وفقا للكفاءات و القدرات و الوسائل التي تتوفر عليها مؤسسات الإنجاز".

و أعلن الوزير بالمناسبة كذلك عن استفادة ولاية باتنة بحصص سكنية جديدة تتمثل في 3300 وحدة ضمن صيغة البيع بالإيجار للوكالة الوطنية لتطوير السكن و تحسينه (عدل) و 1000 سكن ترقوي مدعم و 1000 إعانة في إطار السكن الريفي.

و شدد الوزير بالمناسبة على ضرورة الانطلاق في أشغال إنجاز المشاريع السكنية الممنوحة في "آجالها المحددة" و وجوب وضع رزنامة لاستدراك كما قال- التأخر في المشاريع الجاري إنجازها.

و سيواصل وزير السكن و العمران و المدينة زيارته إلى هذه الولاية يوم غد الخميس بالتوجه إلى بلديات بريكة و وادي الشعبة و باتنة لمعاينة ورشات إنجاز مشاريع سكنية ضمن مختلف الصيغ.

كما سيشرف وزير السكن و العمران و المدينة بدار الثقافة محمد العيد آل خليفة بعاصمة الولاية على حفل تسليم مفاتيح 2186 سكنا ما بين عمومي إيجاري و ترقوي مدعم لفائدة مستفيدين من عديد بلديات الولاية.