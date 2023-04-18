الجمارك: تحصيل  أكثر من 1000 مليار دينار من الإيرادات خلال سنة 2017 

الجزائر - بلغت الإيرادات الجمركية التي حصلتها إدارة الجمارك خلال سنة 2017 , نحو 1.005 مليار دينار وهو ما يمثل زيادة بنسبة 5ر2 بالمئة مقارنة بأرقام سنة 2016، حسب ما افاد به اليوم الأربعاء مدير العلاقات العامة و الاعلام لدى الإدارة العامة للجمارك، السيد جمال بريكة.

و في رده على سؤال للصحافة خلال منتدى يومية المجاهد والذي خصص لتاريخ الجمارك ي وصف السيد بريكة اداء ادارة الجمارك بالجيد رغم الانخفاض المسجل في منحى الواردات, مؤكدا أن هذا التطور كان ثمرة الجهود التي بذلتها مصالح الجمارك من حيث نشاطات المراقبة .

وعن سؤال حول الخسائر التي يمكن ان تنجم عن الاجراء المرتبط بتعليق استيراد 851 منتجاي قال ذات المسؤول أن الادارة العامة للجمارك لم تقم بتقييم اثر هذا الاجراء و لكن -حسبه - فان الاجراء المذكور لن تنجم عنه خسائر باعتبار انه يخص مواد استهلاكية, مضيفا ان منع استراد هذه الاخيرة قد يجعل المتعاملين يتوجهون نحو استيراد المواد الاولية و بالتالي الاستثمار في المجالات المنتجة.

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وأضاف السيد بريكة ان ادارة الجمارك تعتزم "تعزيز رقابتها بشكل يضمن عدم دخول المنتجات المعلقة عند الاستيراد الى السوق المحلية و ذلك من أجل توفير فرص استثمارية جديدة للمتعاملين الذين يرغبون في الاستثمار في قطاع المواد الأولية .

وفي حديثه عن نظام المعلوماتية الجديد و الذي سيتم تطبيقه من طرف الادارة العامة للجمارك قبل نهاية السنة الجارية ي أكد أن إدارة الجمارك تعتزم ادخال المعلوماتية على بعض الاجراءات كما هو الشأن بالنسبة للتصريح الجمركي.

وذكر في هذا الاطار بان نظام المعلوماتية سيسمح للجمارك بتحسين عمليات المراقبة مشيرا الى ان الرقابة الجمركية فيما يخص فتح الحاويات على سبيل المثالي لن يتم بطريقة تلقائية ولكن سيكون مستهدفا بطريقة جيدة و ذلك بفضل إدخال التصريح الالكتروني. كما افاد بانه سيتم إطلاق الموقع الالكتروني الجديد لإدارة الجمارك في ابريل القادم.

وخلال المنتدى، قدم باحث في التراث السيد شيخ المحروسة مداخلة حول تطور الجمارك منذ 3500 سنة قبل الميلاد الى غاية اليوم.

وأوضح الباحث في هذا السياق ان آراء الباحثين مختلفة حول أصول كلمة الجمارك، حيث يعتقد البعض انها اتية من كلمة عربية "دوانة' بمعنى التدوين فيما يرى البعض الآخر أنها ذات اصل فارسي بالعودة الى كلمة "ديف" و التي تعني المجنون او الشيطان في حين يرى البعض الآخر أن اصول كلمة الجمارك ايطالية (دوغانة) و التي تعبر عن جمارك مدينة البندقية.

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وأشار إلى أن اليوم العالمي للجمارك الذي يصادف يوم 26يناير من كل عام يأتي للاحتفال بالدورة الأولى من اتفاقية (مجلس التعاون الجمركي) الذي عقد في 26 يناير 1953 بحضور17 عضوا الأعضاء المؤسسين مشيرا الى انه قبل ست سنوات من ذلك أي في عام 1947، أنشأت 13 دولة أوروبية مجموعة لدراسة القضايا الجمركية التي أثيرت في الاتفاق العام حول التعريفات الجمركية و التجارة .

وتوج العمل باعتماد اتفاقية في 1950 تتعلق بإنشاء مجلس التعاون الجمركي والذي تمت المصادقة على تسميته الحالية " المنظمة الدولية للجمارك" في 1994 .

وجدير بالذكر انه سيتم الاحتفال باليوم العالمي للجمارك هذه السنة تحت شعار "بيئة آمنة للتنمية الاقتصادية".