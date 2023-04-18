القائمـة الرئيسية

فئـات الأخـبار

النسخ

مـواقـع واج الجـهويـة


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

القائمـة الرئيسية

فئـات الأخـبار

النسخ

مـواقـع واج الجـهويـة


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

نفط: سعر سلة خامات أوبك يصل إلى 32ر67 دولارا للبرميل

  أدرج يـوم : الأربعاء, 24 كانون2/يناير 2018 15:59     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 159 مرات
نفط: سعر سلة خامات أوبك يصل إلى 32ر67 دولارا للبرميل

الجزائر- قالت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)على موقعها الالكتروني يوم الأربعاء أن سعر سلة خاماتها ال 14  قد وصل يوم الثلاثاء 23 يناير إلى 32ر67  دولار للبرميل مقارنة بالسعر المسجل يوم الاثنين الفارط، حيث وصل إلى 89ر66 للبرميل.

وتضم سلة خامات أوبك التي تعد مرجعا في مستوى سياسة الإنتاج ي خام صحاري الجزائري و الخام البحري القطري والخام العربي الخفيف السعودي وخام التصدير الكويتي  وخام مربان الإماراتي  و الإيراني الثقيل  والبصرة الخفيف العراقي  وخام السدر الليبي وخام بوني النيجيري  وخام  ميراي الفنزويلي  و جيراسول الأنغولي  وربيع الخفيف الغابوني  و أورينت الاكوادوري .

اقرأ أيضا: نفط: اتفاق جديد لاستغلال حقل رود الخروف بين سوناطراك و آلنافت و سيبسا

و سجل  خام القياس العالمي مزيج برنت يوم الأربعاء انخفاضا ب 10سنتات  عن التسوية السابقة إلى 86ر69 دولار للبرميل.

و من جهتها  بلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 63ر64 دولار للبرميل بزيادة قدرها16 سنتا  .

للتذكير كان سعر  البرنت قد بلغ  يوم  الثلاثاء 24ر70  فيما بلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 88ر64  غير بعيدين عن أعلى مستوى سجل  منذ ديسمبر2014  الأسبوع الماضي، حيث بلغ  سعر البرنت  37ر70  دولار للبرميل فيما  بلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي  89ر64 دولار للبرميل.

اقرأ أيضا: اتفاق بين سوناطراك والمؤسسة الليبية للنفط حول تسيير الحقول الحدودية للمحروقات

و كان وزير الطاقة السعودي خالد الفالح  قد دعا الأحد الفارط إلى التعاون على المدى البعيد و ما بعد  2018 وجاء ذلك بمناسبة الاجتماع السابع  للجنة الوزارية المشتركة للمنتجين الأعضاء وغير الأعضاء  في أوبك  لمتابعة اتفاق فيينا لخفض الإنتاج  بمسقط (سلطنة عمان)  .

كما صرح  السيد الفالح الثلاثاء في دافوس (سويسرا)  إن هناك قبولا بأن الاتفاق الذي تقوده أوبك يجب أن يمدد بعد 31 ديسمبر 2018 .

و أضاف الوزير السعودي في تصريحات أدلى بها لشبكة ( سي آن بي سي) الإخبارية الأمريكية  انه "غير مقتنع بأن سوق النفط عادت إلى التوازن" على الرغم من ارتفاع أسعار إلى مستويات لم تسجل منذ ديسمبر 2014.

للإشارة  فان الاجتماع  الثامن للجنة الوزارية المشتركة للمنتجين الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" وغير الأعضاء  لمتابعة اتفاق فيينا لخفض الإنتاج سيعقد بالمملكة السعودية في ابريل المقبل.

و جدير بالذكر أن  أسعار النفط ارتفعت هذا العام  إلى أعلى مستوياتها منذ ديسمبر  2014 ، ليجري تداولها فوق 70 دولارا للبرميل بدعم من تخفيضات الإنتاج التي تقودها منظمة البلدان المصدرة للبترول(أوبك)  وشركاءها خارج المنظمة و أهمهم روسيا.

واتفقت منظمة أوبك مع شركائها من المنتجين المستقلين في نوفمبر الماضي على تمديد اتفاق خفض الإنتاج حتى نهاية 2018 بهدف دعم أسعار الخام.

كلـمات مفتـاحيــة :
نفط: سعر سلة خامات أوبك يصل إلى 32ر67 دولارا للبرميل
  أدرج يـوم : الأربعاء, 24 كانون2/يناير 2018 15:59     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 159 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

18.04.23

تمنراست: تدشين يوم الثلاثاء عدة مشاريع كبرى في مجال الطاقة

18.04.23

انتاج الأسمدة الطبيعية : نحو شراكة علمية جزائرية فنلندية

18.04.23

مسجد باريس الكبير يندد بالتهمة "الباطلة والجنونية" لمعاداة السامية الموجهة لمسلمي فرنسا

18.04.23

أويحيى يدعو الفلاحين الى احداث "ثورة في الذهنيات" من أجل النهوض بقطاع الفلاحة

18.04.23

الجزائر-الولايات المتحدة: تمديد الاتفاق حول التعاون في مجال العلوم والتكنولوجيا

18.04.23

المهرجان الثقافي الأوروبي بالجزائر: الموسيقى و الرقص و الأفلام حاضرة

الأكثــر قـراءة

18.04.23

الجلسات الوطنية الفلاحة: النص الكامل لرسالة الرئيس بوتفليقة 

18.04.23

الجلسات الوطنية للفلاحة: عصرنة مجال السقي وهيكلة الاقتصاد الفلاحي (الرئيس بوتفليقة)  

18.04.23

فلاحة: عدم الاستغلال الفعلي للأراضي من أكبر العوائق التي تعترض نمو القطاع

18.04.23

البطولة العربية للشباب لألعاب القوى: الجزائر تحرز المركز الرابع ب4 ذهبيات و11 فضية و8…

18.04.23

الأمينة العامة للاتحاد العام للنساء الجزائريات تجدد دعم الجزائر المتواصل للقضية الفلسطينية

18.04.23

ظاهرة الهجرة: اتخاذ إجراءات هامة نهاية مارس الماضي لتأمين الحدود