نفط: سعر سلة خامات أوبك يصل إلى 32ر67 دولارا للبرميل

الجزائر- قالت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)على موقعها الالكتروني يوم الأربعاء أن سعر سلة خاماتها ال 14 قد وصل يوم الثلاثاء 23 يناير إلى 32ر67 دولار للبرميل مقارنة بالسعر المسجل يوم الاثنين الفارط، حيث وصل إلى 89ر66 للبرميل.

وتضم سلة خامات أوبك التي تعد مرجعا في مستوى سياسة الإنتاج ي خام صحاري الجزائري و الخام البحري القطري والخام العربي الخفيف السعودي وخام التصدير الكويتي وخام مربان الإماراتي و الإيراني الثقيل والبصرة الخفيف العراقي وخام السدر الليبي وخام بوني النيجيري وخام ميراي الفنزويلي و جيراسول الأنغولي وربيع الخفيف الغابوني و أورينت الاكوادوري .

و سجل خام القياس العالمي مزيج برنت يوم الأربعاء انخفاضا ب 10سنتات عن التسوية السابقة إلى 86ر69 دولار للبرميل.

و من جهتها بلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 63ر64 دولار للبرميل بزيادة قدرها16 سنتا .

للتذكير كان سعر البرنت قد بلغ يوم الثلاثاء 24ر70 فيما بلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 88ر64 غير بعيدين عن أعلى مستوى سجل منذ ديسمبر2014 الأسبوع الماضي، حيث بلغ سعر البرنت 37ر70 دولار للبرميل فيما بلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 89ر64 دولار للبرميل.

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و كان وزير الطاقة السعودي خالد الفالح قد دعا الأحد الفارط إلى التعاون على المدى البعيد و ما بعد 2018 وجاء ذلك بمناسبة الاجتماع السابع للجنة الوزارية المشتركة للمنتجين الأعضاء وغير الأعضاء في أوبك لمتابعة اتفاق فيينا لخفض الإنتاج بمسقط (سلطنة عمان) .

كما صرح السيد الفالح الثلاثاء في دافوس (سويسرا) إن هناك قبولا بأن الاتفاق الذي تقوده أوبك يجب أن يمدد بعد 31 ديسمبر 2018 .

و أضاف الوزير السعودي في تصريحات أدلى بها لشبكة ( سي آن بي سي) الإخبارية الأمريكية انه "غير مقتنع بأن سوق النفط عادت إلى التوازن" على الرغم من ارتفاع أسعار إلى مستويات لم تسجل منذ ديسمبر 2014.

للإشارة فان الاجتماع الثامن للجنة الوزارية المشتركة للمنتجين الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" وغير الأعضاء لمتابعة اتفاق فيينا لخفض الإنتاج سيعقد بالمملكة السعودية في ابريل المقبل.

و جدير بالذكر أن أسعار النفط ارتفعت هذا العام إلى أعلى مستوياتها منذ ديسمبر 2014 ، ليجري تداولها فوق 70 دولارا للبرميل بدعم من تخفيضات الإنتاج التي تقودها منظمة البلدان المصدرة للبترول(أوبك) وشركاءها خارج المنظمة و أهمهم روسيا.

واتفقت منظمة أوبك مع شركائها من المنتجين المستقلين في نوفمبر الماضي على تمديد اتفاق خفض الإنتاج حتى نهاية 2018 بهدف دعم أسعار الخام.