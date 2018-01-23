القائمـة الرئيسية

فئـات الأخـبار

النسخ

مـواقـع واج الجـهويـة


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

القائمـة الرئيسية

فئـات الأخـبار

النسخ

مـواقـع واج الجـهويـة


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

صناعة السيارات: دعوة المؤسسات الصينية إلى الاستثمار في الجزائر  

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 23 كانون2/يناير 2018 19:41     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 242 مرات
صناعة السيارات: دعوة المؤسسات الصينية إلى الاستثمار في الجزائر  

الجزائر - دعا وزير الصناعة و المناجم, يوسف يوسفي,  اليوم الثلاثاء بالجزائر, المؤسسات الصينية المتخصصة في صناعة أجزاء و لواحق  السيارات الى الاستثمار في الجزائر, حسبما أعلن عنه بيان للوزارة.

و في لقاء مع السفير الصيني بالجزائر, يانغ غوانيو, دعا الوزير "المؤسسات  الصينية المتخصصة في صناعة أجزاء و لواحق السيارات الى الاستثمار في الجزائر و  المساهمة في ترقية صناعة السيارات الوطنية عبر شراكات" يضيف نفس المصدر.

و في نفس السياق, دعا السيد يوسفي, المؤسسات الصينية الى المشاركة في الأيام  التقنية للمناولة في قطاع الميكانيك التي ستنظم مطلع  مارس المقبل بالجزائر  العاصمة.

كما حث الوزير, من جهة أخرى, المتعاملين الصينيين المتخصصين في مجال المناجم  الى المساهمة في إعادة بعث نشاطات الاستكشاف  و الاستغلال المنجمي بالجزائر,  حسب نفس المصدر.

من جهته حيا السفير الصيني "الروابط التاريخية القوية" التي تجمع الجزائر و الصين, مشددا على أن سنة 2018 لها طابع خاص بما انها تمثل الذكرى 60 لإقامة  العلاقات الديبلوماسية بين البلدين.

كما قال السفير ان الصين تعتزم تخليد هذه الذكرى بتقوية التعاون الصناعي و التجاري مع الجزائر.

و أعلن السفير في هذا الصدد, عن زيارة مرتقبة للجزائر من قبل وفد تجاري صيني  يضم رؤساء مؤسسات.

 

إقرأ أيضا: تركيب السيارات: عدد المتعاملين سيكون "محدودا جدا"

للتذكر, دعا وزير الصناعة والمناجم يوسف يوسفي مؤخرا مركبي السيارات إلى  الانتقال من تركيب السيارات إلى صناعة مكونات السيارات.

وأكد الوزير أنه " لن يكون مستقبلا مركبي للسيارات بالجزائر بل ستكون صناعة  السيارات".

وأضاف السيد يوسفي قائلا : "لقد طلبت من مسؤولي مختلف مصانع تركيب السيارات  الشروع في أقرب وقت ممكن في صناعة مكونات السيارات".

وذكر أن هذه التوجيهات تأتي في إطار تنويع الاقتصاد الوطني الذي يوصي به رئيس  الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة و كذا في إطار برنامج الحكومة الرامي إلى  الخروج تدريجيا من التبعية للمحروقات.

 

وكشف وزير الصناعة والمناجم عن تنظيم لقاء وطني خلال مارس المقبل يجمع مركبي  السيارات والشركات المناولة بهدف خلق شراكات بين الطرفين قصد توفير مختلف  منتجات الأجزاء و اللواحق الخاصة بالمركبات. 

كلـمات مفتـاحيــة :
صناعة السيارات: دعوة المؤسسات الصينية إلى الاستثمار في الجزائر  
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 23 كانون2/يناير 2018 19:41     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 242 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

18.04.23

تمنراست: تدشين يوم الثلاثاء عدة مشاريع كبرى في مجال الطاقة

18.04.23

انتاج الأسمدة الطبيعية : نحو شراكة علمية جزائرية فنلندية

18.04.23

مسجد باريس الكبير يندد بالتهمة "الباطلة والجنونية" لمعاداة السامية الموجهة لمسلمي فرنسا

18.04.23

أويحيى يدعو الفلاحين الى احداث "ثورة في الذهنيات" من أجل النهوض بقطاع الفلاحة

18.04.23

الجزائر-الولايات المتحدة: تمديد الاتفاق حول التعاون في مجال العلوم والتكنولوجيا

18.04.23

المهرجان الثقافي الأوروبي بالجزائر: الموسيقى و الرقص و الأفلام حاضرة

الأكثــر قـراءة

18.04.23

الجلسات الوطنية الفلاحة: النص الكامل لرسالة الرئيس بوتفليقة 

18.04.23

الجلسات الوطنية للفلاحة: عصرنة مجال السقي وهيكلة الاقتصاد الفلاحي (الرئيس بوتفليقة)  

18.04.23

البطولة العربية للشباب لألعاب القوى: الجزائر تحرز المركز الرابع ب4 ذهبيات و11 فضية و8…

18.04.23

فلاحة: عدم الاستغلال الفعلي للأراضي من أكبر العوائق التي تعترض نمو القطاع

18.04.23

الأمينة العامة للاتحاد العام للنساء الجزائريات تجدد دعم الجزائر المتواصل للقضية الفلسطينية

18.04.23

ظاهرة الهجرة: اتخاذ إجراءات هامة نهاية مارس الماضي لتأمين الحدود