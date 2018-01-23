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إطلاق أرضية معلوماتية موجهة للفلاحين قريبا

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 23 كانون2/يناير 2018 19:20     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 87 مرات

الجزائر - سيتم قريبا إنشاء أرضية معلوماتية توضع تحت تصرف الفلاحين بهدف تمكينهم من متابعة نشاطاتهم وتحسين أدائهم والرفع من مستوى إنتاجهم كما ونوعا، حسبما أفاد به اليوم الثلاثاء بالجزائر صاحب المشروع.

وستسمح هذه الأرضية بمرافقة الفلاحين من بداية النشاط إلى نهايته، حسب توضيحات المدير العام للشركة الخاصة او سي دي فودسي جمال شلوشي خلال يوم  تحسيسي حول الفلاحة الرقمية نظمته الغرفة الوطنية للفلاحة.

وأضاف نفس المتحدث خلال هذه التظاهرة التي حضرها ممثلو وزارة الفلاحة  والتنمية الريفية والصيد والامناء العامون للغرف الفلاحية الولائية وعدد من الفلاحين، بأن هذه الأرضية الرقمية ستكون جاهزة في الأسابيع المقبلة مشيرا إلى أنها ستكون بمثابة وسيط بين الفلاحين ومتعاملي القطاع والمخابر ال14 لمركز  البحث والتطوير التابع للشركة والتي ستزودهم بالنصائح والتوجيهات والمعلومات  الخاصة بكل مستثمرة فلاحية.

ويمكن ربط هذه المستثمرات الفلاحية مع المخابر من خلال تجهيزات رقمية مما يسمح لفرق الخبراء التابعين لهذه المؤسسة بالحصول مباشرة على المعلومات  المتعلقة بالمناخ والبيئة والتربة المستثمرة الفلاحية.

وبعد جمع هذه المعلومات عن طريق وسائل تحديد الموقع الجغرافيي يقوم خبراء المؤسسة باختيار البروتوكول التقني الذي يتبعه الفلاح وفقا لحاجيات مختلف مراحل نشاطه.

وتقوم مخابر البحث بإجراء فحوصات للتربة والبذور ومياه السقي فضلا عن تحاليل الكشف عن البكتريا وتحاليل الجينات والتصوير الطيفي وتحاليل الزيوت الأساسية  والمواد المعدنية والمواد الكيميائية وكذا التحليل الغذائي الذي يكشف عن طبيعة المنتج ونسبة الفيتامينات والمواد المعدنية وتحليل المعلومات الرقمية والتعاون العلمي الذي يسمح بتبادل المعطيات.

وسيتم تقديم النصائح للفلاحين عن طريق رسائل نصية وتطبيقات رقمية يمكن تحميلها على الهواتف الذكية وكذا الاتصال المباشر مع الخبراء.

ويستفيد الفلاح الذي يقتني هذا النظام الرقمي من مرافقة خاصة تتناسب مع  احتياجاته وخصائص مستثمرته الفلاحية والمنتج الذي يقوم بزراعته وذلك ابتداء من  تحضير التربة إلى تسويق الثمار.

        

       =ثلاث تطبيقات على النقال للتواصل مع الفلاحين=

 

وأوضح السيد شلوش أن النظام يتضمن ثلاث تطبيقات على الهاتف النقال وهي "أو سي  دي أغري" وتخص الانتاج الفلاحي من بداية المسار إلى نهايته و"او سي دي أغري  لوجيستيكس" الموجه لمختلف مراحل التموين ونقل المنتوج و"أو سي دي أغري إي-ماركت"  المتعلق بوضع المنتوج في السوق الوطني أو الاجنبي.

وعلى الصعيد التجاري، فإن انتاج الفلاحين سيباع للشركة التي ستقوم بدورها  بقياسه وتوضيبه وتسويقه في السوق المحلي أو تصديره مؤكدا بأن الفلاحين سيبيعون  محصولهم كلية.

وعلى هامش هذا اللقاءي صرح الأمين العام للغرفة الوطنية للفلاحة قويدر مولوار  بأن الهدف من تنظيم هذا اليوم التحسيسي هو التعريف بمثل هذه الأرضيات الرقمية  التي تسهم حسبه في انتاج سلع فلاحية ذات جودة وبالتالي فتح المجال أمام  تصديرها.

 

كما تساعد هذه الارضيات الفلاحين على إدماج التكنولوجيات الحديثة والاكتشافات العلمية في عمليات الاستغلال من أجل الرفع من المردودية.

كلـمات مفتـاحيــة :
إطلاق أرضية معلوماتية موجهة للفلاحين قريبا
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 23 كانون2/يناير 2018 19:20     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 87 مرة   شارك

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