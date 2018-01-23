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مركب سيدار الحجار بعنابة: إطلاق عملية إعادة تشكيل المخزون من الفحم الحجري   

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 23 كانون2/يناير 2018 17:53     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 232 مرات
مركب سيدار الحجار بعنابة: إطلاق عملية إعادة تشكيل المخزون من الفحم الحجري   

عنابة - تم الشروع أمس الاثنين في عملية إعادة تشكيل مخزون  الفحم الحجري القابل للاحتراق الذي يستعمل في تسخين الفرن العالي رقم 2 لمركب  الحديد و الصلب سيدار الحجار بعنابة وذلك بعد وصول أول حصة من هذه المادة,  حسب ما أفاد به اليوم الثلاثاء ل"وأج" المدير العام للمركب شمس الدين معطاء  الله.

وأوضح نفس المسؤول، أن استلام حصة ثانية من هذه المادة مرتقبة مطلع فبراير  المقبل و التي من شأنها أن "تعزز مخزون المركب".

وصرح السيد معطاء الله أنه تم أول أمس الأحد "تخفيض وتيرة الإنتاج بالفرن العالي رقم 2 لبضع ساعات بسبب تدبدب في التزود بالفحم الحجري".

 

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و أكد المدير العام للمركب أن الفرن العالي رقم 2 "يعمل بطاقته الكاملة منذ بعد ظهر يوم أمس الاثنين", مشيرا إلى أن انخفاض الإنتاج كان بهدف "ضمان التزود بالفحم الحجري بشكل متواصل و بالكمية المطلوبة".

وأردف قائلا أنه بتخفيض وتيرة الإنتاج تراجع مردود الفرن العالي إلى أقل من  1000 طن /يوميا من الفولاذ السائل و بعودة الفرن العالي للعمل بكامل طاقته  يرتفع الإنتاج ليصل إلى 2600 طن من الفولاذ السائل/يوميا.

 

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للتذكير، فقد أوقف مركب الحديد و الصلب سيدار الحجار إنتاجه في 5 سبتمبر الماضي بسبب ندرة المياه الضرورية لعملية الإنتاج قبل أن يستأنف يوم 24 من نفس الشهر و ذلك عقب التدابير التي اتخذت لتزويد الوحدة الصناعية بـ1600 متر مكعب يوميا.

ويعمل بمركب الحديد و الصلب بالحجار أزيد من 4500 عامل و لديه قدرة إنتاج قد  تصل إلى 2500 طن من المواد الحديدية و الفولاذ القابل للتسويق يوميا.

 

وبعد تنفيذ المرحلة الثانية من مخطط الاستثمار فإن هذا المركب سيتمكن من  إنتاج 1 مليون طن من منتجات الفولاذ المسوق. 

كلـمات مفتـاحيــة :
مركب سيدار الحجار بعنابة: إطلاق عملية إعادة تشكيل المخزون من الفحم الحجري   
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 23 كانون2/يناير 2018 17:53     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 232 مرة   شارك

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