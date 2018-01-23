مركب سيدار الحجار بعنابة: إطلاق عملية إعادة تشكيل المخزون من الفحم الحجري   

وأوضح نفس المسؤول، أن استلام حصة ثانية من هذه المادة مرتقبة مطلع فبراير المقبل و التي من شأنها أن "تعزز مخزون المركب".
وصرح السيد معطاء الله أنه تم أول أمس الأحد "تخفيض وتيرة الإنتاج بالفرن العالي رقم 2 لبضع ساعات بسبب تدبدب في التزود بالفحم الحجري".
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و أكد المدير العام للمركب أن الفرن العالي رقم 2 "يعمل بطاقته الكاملة منذ بعد ظهر يوم أمس الاثنين", مشيرا إلى أن انخفاض الإنتاج كان بهدف "ضمان التزود بالفحم الحجري بشكل متواصل و بالكمية المطلوبة".
وأردف قائلا أنه بتخفيض وتيرة الإنتاج تراجع مردود الفرن العالي إلى أقل من 1000 طن /يوميا من الفولاذ السائل و بعودة الفرن العالي للعمل بكامل طاقته يرتفع الإنتاج ليصل إلى 2600 طن من الفولاذ السائل/يوميا.
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للتذكير، فقد أوقف مركب الحديد و الصلب سيدار الحجار إنتاجه في 5 سبتمبر الماضي بسبب ندرة المياه الضرورية لعملية الإنتاج قبل أن يستأنف يوم 24 من نفس الشهر و ذلك عقب التدابير التي اتخذت لتزويد الوحدة الصناعية بـ1600 متر مكعب يوميا.
ويعمل بمركب الحديد و الصلب بالحجار أزيد من 4500 عامل و لديه قدرة إنتاج قد تصل إلى 2500 طن من المواد الحديدية و الفولاذ القابل للتسويق يوميا.
وبعد تنفيذ المرحلة الثانية من مخطط الاستثمار فإن هذا المركب سيتمكن من إنتاج 1 مليون طن من منتجات الفولاذ المسوق.