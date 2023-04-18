مصنع إنجاز المركبات من علامة " إيفيكو" بالبويرة يدخل حيز الاستغلال نهاية 2018

وأوضح بايري محمد في تصريح للصحافة على هامش حفل استقبال و مرافقة سفير دولة إيطاليا بالجزائر فيرارا باسكوال بوحدة جمع و تركيب السيارات النفعية أو المركبات من نوع "إيفيكو دايلي" بأولاد هداج غرب بومرداس التي بدأت في الإنتاج في يوليو 2017 ، بأنه تم "تقديم تاريخ موعد استلام المصنع المذكور الذي كان مقررا بين سنتي 2019 أو 2020، على إثر مضاعفة و تقدم وتيرة الإنجاز" .

و أكد السيد بايري بأنه "تم مضاعفة وتيرة إنجاز هذا المصنع الذي ينجز برأسمال جزائري مائة بالمائة لصاحبه مجمع " إيفال" الصناعي ب"شكل كبير" بعد تغيير مؤسسة الإنجاز المكلفة، حيث يجري العمل حاليا مع المؤسسة الجديدة " على مدار 24 ساعة من دون توقف حتى تتم عملية التسليم في الآجال المذكورة" .

و ذكر نفس المصدر بأن المصنع يجري إنجازه بمنطقة النشاطات الصناعية "سيدي خالد" في مساحة تزيد عن 100.000 متر مربع و يتضمن ما يزيد عن 8 سلاسل للعمل مزودة بأحدث التكنولوجيات في المجال و تتراوح قدرتها الإنتاجية لمركبات نفعية و أخرى للحمولة في أنواع مختلفة نظريا ما بين 5000 و 10.000 وحدة سنويا تماشيا و طلب السوق .

و بموازاة مع كل ذلك أكد السيد بايري بأن العمل جار حاليا من أجل "تطوير و ترقية" كل ما تعلق بعمليات الإدماج و إنتاج قطع الغيار المختلفة محليا، حيث يهدف المجمع في هذا المجال إلى رفع من هذه النسبة إلى ما فوق 20 و 25 بالمائة، كما هو حاصل حاليا على مستوى وحدة الجمع و التركيب بأولاد هداج و في ذلك "فائدة للمجمع و للاقتصاد الوطني ككل" كما اعتبر السيد بايري .

و فيما تعلق بوحدة أولاد هداج التي ستستغل لاحقا في مجالات أخرى بعد افتتاح مصنع البويرة و نقل نشاطها إلى هناك ذكر السيد بايري بأن هذه الأخيرة تساهم حاليا، إلى جانب جمع و تركيب مركبات من نوع " إيفيكو دايلي" ي في تكوين أكبر عدد ممكن من اليد العاملة التي ستؤطر مصنع البويرة لاحقا .

و في هذا الإطار، أوضح المدير العام للمجمع بن عمران سفيان لوأج بأن وحدة الجمع و التركيب لأولاد هداج أنجزت في عقار مساحته 3000 متر مربع و تشغل 25 عاملا في سلسلة واحدة للتركيب مزودة بأحدث الوسائل التكنولوجية (وفق نظام السي . كاي . دي بقدرة سيارتين و نصف في اليوم و ما بين 750 و 800 مركبة سنويا من نوع " إيفيكو دايلي" ذات حمولة 5ر3 طن.

من جهة أخرى ثمن سفير دولة إيطاليا بالجزائر في تصريح للصحافة على هامش الزيارة، الشراكة التي تجمع ما بين متعاملين جزائريين من خلال مجمع "إيفال" و مؤسسة " إيفيكو" الإيطالية، حيث وصفها (الشراكة) ب"النموذج الناجح" و ستتدعم لاحقا بمشروع صناعي "ضخم" من خلال مصنع البويرة المذكورة .

" أظن أن هذا المشروع الحيوي سيساهم لا محالة في تنمية الاقتصاد الجزائري من خلال ما يتضمنه من عناصر هامة تتعلق على وجه الخصوص بالهندسة الصناعية و التكوين الذي يعد مفتاح تنمية و تطوير هذه الشراكة الصناعية و الاقتصادية الهامة " كما قال السفير الايطالي.

و اطلع السفير رفقة الوفد المرافق له من خلال هذه الزيارة على كل المصالح و الأجنحة التي تتضمنها هذه الوحدة الإنتاجية، كما استمع للتوضيحات التي قدمت حول عمليات الجمع و كل مراحل تركيب المركبات من نوع " إيفيكو دايلي" و الأجهزة و العتاد المتطور المدرج ضمن مختلف العمليات و ظروف العمل بشكل عام.