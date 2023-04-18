معدل التغير السنوي لأسعار الاستهلاك بلغ 6ر5 بالمئة سنة 2017

الجزائر- بلغ معدل التغير السنوي لأسعار الاستهلاك 6ر5 بالمئة سنة 2017 مقارنة مع 2016، حسب ما علمت واج يوم الثلاثاء لدى الديوان الوطني للإحصائيات.

و تمثل هذه النسبة تطور مؤشر أسعار الاستهلاك طيلة الأشهر ال12 ل2017 مقارنة بالأشهر ال12 ل2016.

أما بخصوص أسعار الاستهلاك المسجلة خلال ديسمبر 2017 مقارنة بديسمبر 2016 فعرفت نموا ب9ر4 بالمئة، حسب نفس المصدر.

يذكر أن التطور السنوي لأسعار الاستهلاك بلغ 4ر6 بالمئة سنة 2016 مقارنة ب2015. و نمت هذه الأسعار ب7 بالمئة في ديسمبر 2016 مقارنة بديسمبر 2015.

و بخصوص التغير الشهري لأسعار الاستهلاك، الذي يمثل تطور مؤشر أسعار الاستهلاك خلال ديسمبر 2017 مقارنة بنوفمبر 2017، فبلغ 3ر0 بالمئة.

و حسب التغير الشهري للأسعار وفقا لفئة المنتجي سجلت أسعار المنتجات الغذائية ارتفاعا ب3ر0 بالمئة في ديسمبر 2017 مقارنة بنوفمبر 2017، و هو الارتفاع الناجم عن تطور أسعار المنتجات الفلاحية الطازجة و منتجات الصناعات الغذائية.

و قد ارتفعت أسعار المنتجات الفلاحية الطازجة ب3ر0 بالمئة مع زيادات متفاوتة في أسعار بعض المنتجات لكن مع تسجيل انخفاض محسوس في أسعار الفواكه (-7ر15 بالمئة).

بالنسبة لمنتجات الصناعة الغذائية، ارتفعت الأسعار على أساس شهري ب2ر0 بالمئة نظرا لارتفاع أسعار الخضر الجافة (+2 بالمئة) على الأخص.

من جهة أخرى، قفزت أسعار المنتجات المصنعة ب4ر0 بالمئة فيما سجلت أسعار الخدمات استقرارا.

و هكذا، سجلت أسعار فئة الملابس-الأحذية ارتفاعا ب7ر0 بالمئة فيما ارتفعت أسعار الأثاث و التأثيث ب2ر2 بالمئة.

بالمقابل، انخفضت أسعار فئة السكن-الأعباء بحوالي 2ر0 بالمئة في حين عرفت أسعار باقي المجموعة تغيرات بسيطة.

يذكر أن قانون المالية 2017 كان قد توقع نسبة تضخم ب4 بالمئة. و حسب توقعات وزارة المالية، سترتفع نسبة التضخم إلى 5ر5 بالمئة سنة 2018 قبل أن تنخفض إلى 4 بالمئة سنة 2019 و 5ر3 بالمئة سنة 2020.