شركة الخطوط الجوية الجزائرية : مستخدمو الملاحة التجارية يوقفون الإضراب ويستأنفون العمل

الجزائر- - أستأنف مستخدمو الملاحة التجارية بشركة الخطوط الجوية الجزائرية مساء يوم الاثنين في حدود الساعة الثامنة و النصف مساءا ( 20 سا و 30 د ) عملهم بعد الإضراب الذي شنوه بداية من فجر يوم تسبب في اضطراب حركة النقل الجوي نحو الخارج و كذا في شبكة الرحلات الداخلية حسبما علم مساء اليوم الاثنين من مصدر مسؤول في الشركة .

و أكد الرئيس المدير العام لشركة الخطوط الجوية الجزائرية السيد بخوش علاش في تصريح لـ وأج أن مستخدمي الملاحة التجارية قرروا وقف الاضراب و العودة الى مناصب عملهم و ذلك بداية من الساعة والثامنة و النصف مساءا دون أن يعطي مزيدا من التفاصيل.

و اضاف السيد علاش ان" العمال عادوا الى مناصب عملهم و الوضع يعود الى طبيعته تدريجيا ".

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و كان مجلس قضاء الجزائر - محكمة الدار البيضاء- قد فصل مساء اليوم بعدم شرعية إضراب مستخدمي الملاحة التجارية بشركة الخطوط الجوية الجزائرية حيث أصدر حكما غيابيا يقر بعدم شرعيته حسبما أكده في وقت سابق اليوم مصدر مسؤول في الشركة.

و حسب ذات المصدر فقد ألزم الحكم القضائي الصادر في حدود الساعة الرابعة مساءً المستخدمين المضربين بعدم عرقلة مصالح المؤسسة .

و جاء هذا الحكم تبعا للدعوى التي رفعتها إدارة شركة الخطوط الجوية الجزائرية عبر محضرها القضائي لدى محكمة الدار البيضاء المختصة إقليميا.

و قد حرصت ادارة شركة الخطوط الجوية الجزائرية منذ الساعات الأولى لبداية اضراب مستخدمي الملاحة التجارية على وضع "خلية أزمة" لإيجاد حلول للاضطراب الذي سجل في حركة النقل الجوي بمطار الجزائر الدولي و ذلك بهدف برمجة رحلات و بالتالي السماح للمسافرين بلوغ وجهاتهم حسب ذات المصدر .

للتذكير دخل مستخدمو الملاحة التجارية بشركة الخطوط الجوية الجزائرية في إضراب صبيحة يوم الاثنين دون سابق اشعار , رافعين العديد من المطالب أهمها مراجعة شبكة الأجور.

و قد تسبب هذا الاضراب في إلغاء العديد من الرحلات الجوية الدولية و الداخلية لشركة الخطوط الجوية الوطنية .