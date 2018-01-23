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شركة الخطوط الجوية الجزائرية : مستخدمو الملاحة التجارية يوقفون الإضراب ويستأنفون العمل

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 23 كانون2/يناير 2018 08:52     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 251 مرات
شركة الخطوط الجوية الجزائرية : مستخدمو الملاحة التجارية يوقفون الإضراب ويستأنفون العمل

الجزائر- - أستأنف مستخدمو الملاحة التجارية بشركة الخطوط  الجوية الجزائرية  مساء يوم الاثنين في حدود الساعة الثامنة و النصف مساءا (  20 سا و 30 د ) عملهم بعد الإضراب الذي شنوه بداية من فجر يوم تسبب في  اضطراب حركة النقل الجوي نحو الخارج و كذا في شبكة الرحلات الداخلية حسبما علم  مساء اليوم الاثنين من مصدر مسؤول في الشركة .

و أكد الرئيس المدير العام لشركة الخطوط الجوية الجزائرية السيد بخوش علاش في  تصريح لـ وأج  أن مستخدمي الملاحة التجارية قرروا وقف الاضراب و العودة الى  مناصب عملهم و ذلك بداية من الساعة والثامنة و النصف مساءا دون أن يعطي مزيدا  من التفاصيل.

و اضاف السيد علاش ان" العمال عادوا الى مناصب عملهم و الوضع يعود الى طبيعته  تدريجيا ".

 

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و كان مجلس قضاء الجزائر - محكمة الدار البيضاء-  قد فصل مساء اليوم بعدم  شرعية إضراب مستخدمي الملاحة التجارية بشركة الخطوط  الجوية الجزائرية حيث  أصدر حكما غيابيا يقر بعدم  شرعيته حسبما أكده في وقت سابق اليوم  مصدر مسؤول  في  الشركة.

و حسب ذات المصدر فقد ألزم الحكم القضائي الصادر في حدود  الساعة الرابعة  مساءً المستخدمين المضربين بعدم عرقلة مصالح المؤسسة .

و جاء هذا الحكم تبعا للدعوى التي رفعتها إدارة شركة الخطوط الجوية الجزائرية  عبر محضرها القضائي لدى محكمة الدار البيضاء المختصة إقليميا.

و قد حرصت ادارة شركة الخطوط الجوية الجزائرية منذ الساعات الأولى لبداية  اضراب مستخدمي الملاحة التجارية على وضع "خلية أزمة" لإيجاد حلول  للاضطراب  الذي سجل في حركة النقل الجوي  بمطار الجزائر الدولي و ذلك بهدف برمجة رحلات و  بالتالي السماح للمسافرين بلوغ  وجهاتهم  حسب ذات المصدر .

للتذكير دخل مستخدمو الملاحة التجارية بشركة الخطوط الجوية الجزائرية في  إضراب صبيحة يوم الاثنين دون سابق اشعار , رافعين العديد من المطالب أهمها  مراجعة شبكة الأجور.

 

و قد تسبب هذا الاضراب في  إلغاء العديد من الرحلات الجوية الدولية و  الداخلية  لشركة الخطوط الجوية الوطنية .

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شركة الخطوط الجوية الجزائرية : مستخدمو الملاحة التجارية يوقفون الإضراب ويستأنفون العمل
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 23 كانون2/يناير 2018 08:52     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 251 مرة   شارك

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