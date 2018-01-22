الإعلان عن ميلاد لجنة المرأة المقاولة التابعة لنادي الصناعيين والمقاولين  للمتيجة 

البليدة - تم اليوم الاثنين بالبليدة الإعلان عن ميلاد لجنة المرأة المقاولة التابعة لنادي الصناعيين و المقاولين للمتيجة تضم 50 منخرطة من رئيسات المؤسسات من مختلف ولايات الوطن و تعيين السيدة مزرب لويزة رئيسة لهذه اللجنة .

وأوضحت السيدة مزرب في تصريح ل/وأج/ على هامش الاحتفال الذي أقيم بالمناسبة ان هذا المولود الجديد التابع لنادي المقاولين و الصناعيين للمتيجة سيعمل على "ترقية دور المرأة المقاولة في مختلف المجالات الاقتصادية و تنمية قيم التعاون و التكامل فيما بينهن ".

وأضافت ذات المتحدثة أن "الأمر المشجع هو أن اللجنة ستعمل تحت جناح النادي وهو منظمة اقتصادية معروفة تنشط على المستوى الوطني و تضم مؤسسات صغيرة و متوسطة في مختلف المجالات وهو ما سيساعدنا على اتباع نفس الخطى في محاولة لإبراز دور المرأة على المستوى الاقتصادي".

وأشارت إلى أن هذه اللجنة الجديدة لديها "طموحات كبيرة و لتحقيقها يجب أن نتعلم كيفية التضامن بصيغة المؤنث و مساعدة بعضنا البعض بهدف المساهمة في النهوض بالاقتصاد الوطني".

وبخصوص التوجه الاقتصادي الجديد في الجزائر الذي يتمثل في الشراكة بين القطاعين العام و الخاص اعتبرت رئيسة اللجنة أنه "الإختيار الأفضل و الوحيد للجميع فالقطاع العام يساعد القطاع الخاص و هذا الأخير يستلهم من خبرة القطاع العام" على حد قولها.

أما فيما يتعلق بتقليص أو منع استيراد بعض المنتجات, أكدت السيدة مزرب أن "هذا القرار لا يصدمها وأن الوقت قد حان لننتج المواد التي كنا نستوردها في الجزائر".

من جهته ذكر رئيس نادي الصناعيين و المقاولين للمتيجة كمال مولة ل/وأج/ ان إنشاء هذه اللجنة الخاصة بالمرأة جاء لتثمين المكانة والدور الكبيرين للعنصر النسوي في النهوض باقتصاد البلاد مشيرا إلى أن "المرأة المقاولة تتلقى صعوبات أكثر حدة أثناء مزاولة نشاطها مقارنة بالتي يتلقاها الرجل المقاول وهو مشكل عالمي و لا يقتصر فقط على الجزائر و لهذا أردنا û يضيف- ان نقول لها نحن معك لنرافقك ونساعدك على تخطي جميع العراقيل".

وقال أن هذه اللجنة تهدف ل"جمع رئيسات المؤسسات في هيئة موحدة حتى تتمكن من تقاسم المعارف والخبرات و التجارب فيما بينهن", لافتا الى ان الانطلاقة اليوم ب50 منخرطة و لكن في المستقبل القريب ستلتحق منخرطات اخريات بهذا الركب المخصص فقط للمرأة.

وأكد السيد مولة استعداده لمساعدة هذه اللجنة الناشئة على تنفيذ مخطط العمل الخاص بالسنة الجارية و توجيهها و مرافقتها في جميع المجالات.

تجدر الإشارة إلى أن رئيسة اللجنة السيدة مزرب لويزة هي رئيسة مؤسسة خاصة تعمل في مجال الاستشارة والتكوين وطنيا و دوليا خاصة في الجزائر و أوروبا و افريقيا و لديها خبرة تفوق ال25 سنة في المجال كما انها تمتلك قدرات كبيرة في مجال المرافقة , حسب السيد مولة.

ويحصي نادي المقاولين و الصناعيين للمتيجة أزيد من 1.300 منخرط برقم أعمال يتجاوز 13 مليار دولار و يضم ستة لجان بالإضافة إلى اللجنة السابعة الخاصة بالمرأة المقاولة التي تم انشاؤها اليوم, وسجل النادي تطورا كبيرا منذ انشائه في سنة 1998 في ولاية البليدة بصفة خاصة و في الجزائر ككل بصفة عامة ناهيك عن مشاركته بقوة في توسيع النسيج الاقتصادي و اثبات نجاعته في النهوض بالاقتصاد الوطني.