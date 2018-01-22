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"ضرورة توسيع تربية المائيات عبر المحيطات الفلاحية" (وزير) 

  أدرج يـوم : الإثنين, 22 كانون2/يناير 2018 17:52     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 125 مرات
&quot;ضرورة توسيع تربية المائيات عبر المحيطات الفلاحية&quot; (وزير) 

المسيلة -  أكد وزير الفلاحية و التنمية الريفية و الصيد  البحري عبد القادر بوعزغي اليوم الاثنين بولاية المسيلة على ضرورة "توسيع نشاط  تربية المائيات عبر المحيطات الفلاحية".

و أوضح السيد بوعزغي خلال معاينته لمعرض حول الإنتاج الفلاحي أقيم بالمستثمرة  الفلاحية الخاصة كواكة عامر ببلدية ولتام في إطار زيارة تفقد إلى الولاية أن  الغاية من استزراع صغار السمك في الأحواض المائية الموجودة عبر المحيطات  الفلاحية تتمثل في توسيع تربية المائيات و تنويع المنتوج الفلاحي و التشجيع  على الاستثمار في هذا المجال.

وشدد الوزير بعين المكان على "أهمية اللجوء إلى استزراع صغار الأسماك من  خلال جلبها من المجمعات و الأحواض و السدود الموجودة عبر الوطن و ذلك للوصول  إلى الاكتفاء الذاتي في هذا المجال".

و قد تلقى وزير الفلاحة و التنمية الريفية و الصيد البحري شروحات حول هذه  المستثمرة الفلاحية المختصة في إنتاج زيت الزيتون و الحبوب و تربية الأغنام و  التي توفر ما لا يقل عن 250 منصب عمل و تساهم في تطوير و تنمية السلالة  المحلية للأغنام المعروفة "بأولاد جلال".

 

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من جهة أخرى تلقى السيد بوعزغي شروحات حول الغراسة الرعوية التي تتكفل بها  المحافظة السامية لتنمية السهوب و التي تعد وسيلة للحفاظ على المناطق السهبية  من التدهور كما تسهم في زيادة مداخيل البلديات من خلال استئجار الأراضي لأغراض  الرعي.

 

و يواصل وزير الفلاحة و التنمية الريفية و الصيد البحري زيارته إلى ولاية  المسيلة بالتوجه إلى بلدية جبل امساعد للإطلاع عن النشاط الترفيهي بغابة هذه المنطقة. 

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"ضرورة توسيع تربية المائيات عبر المحيطات الفلاحية" (وزير) 
  أدرج يـوم : الإثنين, 22 كانون2/يناير 2018 17:52     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 125 مرة   شارك

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