تأخر أزيد من 16 ألف وحدة سكنية في صيغتي الترقوي المدعم و التساهمي

الجزائر- تعرف أزيد من 16 ألف وحدة سكنية بصيغتي الترقوي المدعم والسكن التساهمي تأخرا في الانجاز عبر 46 ولاية، حسبما كشف عنه يوم الاثنين بالجزائر وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد طمار.

ولدى إشرافه على تسليم 122 اعتماد للمرقين العقاريين الجدد، أكد طمار أن القطاع يعمل على معالجة العراقيل المسجلة لإعادة إطلاق المشاريع المتأخرة. وتم إحصاء 270 مرقي مخل بالتزاماته و 344 ورشة متوقفة.

ومن بين العراقيل، ذكر الوزير التماطل في إبرام عقود البيع حسب المخططات وتحويل أموال المكتتبين إلى مشاريع أخرى، إلى جانب هجر الورشات ودخول المكتتبين في نزاعات شائكة مع المرقين عبر أجهزة العدالة، إلى جانب مشاكل أخرى متعلقة بتصفية العقار.

كل مرقي غير مسجل ضمن صندوق الضمان معرض لفسخ اعتماده

دعا وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد طمار المقاولين المتخلفين عن التسجيل ضمن صندوق الضمان والكفاءة المتبادلة في الترقية العقارية إلى تسجيل أنفسهم خلال الثلاثي الأول من 2018.

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وتم إحصاء 3508 مرق غير مسجلي تمت دعوتهم لتسجيل أنفسهم خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية، حسب الوزير الذي شدد أن أي تخلف عن الإجراء سينتج عنه فسخ اعتمادات المرقي غير المسجل.

وتم ايداع أزيد من 9400 ملف من طرف المرقين العقاريين للحصول على الاعتمادات على مستوى وزارة السكن والعمران والمدينة ي منهم 5240 مسجلون ضمن صندوق الضمان والكفاءة المتبادلة في الترقية العقارية.

و قال وزير السكن لدى إشرافه على تسليم الاعتمادات للمرقين ال 122 الجدد، أن الصندوق سجل 5240 مرق عقاري مسجلين ضمن صندوق الضمان والكفاءة المتبادلة في الترقية العقارية من بين ال 7000 الحائزين على الاعتمادي أي بنسبة بلغت 63 في المائة.

ومن بين ازيد من 9400 ملف يوجد أزيد من 8700 ملف في حيز الدراسة (93 في المائة)ي وتحصل 3864 ملف على الموافقة و رفض 337 ملف .

وحسب الوزير فإن ال16 ألف وحدة سكنية التي مازالت في الارضية تتطلب ايجاد حلول لها وانجازها سريعا من طرف المرقين.

وسيتم خلال الثلاثي الأول إعداد البطاقيات الثلاث للمرقين العقاريين ومكاتب الدراسات ومؤسسات الانجاز، لمعرفة كفاءة و إمكانيات كل مرقي.

وتستمر عملية الإحصاء التي بلغت نسبة 90 في المائة بالنسبة لمؤسسات الانجاز وازيد من 60 في المائة بالنسبة لمكاتب الدراسات والمرقين حتى نهاية مارس المقبل.

وتم إحصاء - حسب نفس المصدر- أزيد من 3700 مؤسسة بناء مقابل 6227 ورشة بناء.

من جانبه سجل صندوق الضمان 150.000 وحدة يتم انجازها من طرف المرقين المسجلين ضمنه، منها 50.000 وحدة في إطار الترقية الحرة.

ويحتاج برنامج ال 70 الف وحدة سكن ترقوي مدعم - حسب طمار- إلى 7000 مرقي عقاريي سيتم اختيارهم حسب القدرة والكفاءة لكل مرقي.