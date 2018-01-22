استجابة متفاوتة لإضراب مستخدمي الملاحة للخطوط الجوية الجزائرية بوهران وعنابة

الجزائر-عرفت الحركة الاحتجاجية التي شنها مستخدمو الملاحة التجارية لشركة الخطوط الجوية الجزائرية بالمطار الدولي بالجزائر العاصمة استجابة كبيرة، غير أنها سجلت استجابة بنسب متفاوتة بوهران و عنابة، في حين تم تنصيب خلية أزمة، حسب ما أفادت به الشركة الوطنية في بيان لها.

و أشار البيان إلى أن مستخدمي الملاحة التجارية للخطوط الجوية الجزائرية دخلوا في إضراب دون اشعار اليوم الاثنين على الساعة الرابعة صباحا.

وأضاف نفس المصدر أن "الرحلات المبرمجة انطلاقا من الجزائر العاصمة ألغيت"، موضحا أنه "لم يسجل الإضراب استجابة واسعة في وهران و عنابة، حيث تمكنت بعض الطائرات من الإقلاع صبيحة اليوم الاثنين".

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وتعلم شركة الخطوط الجوية الجزائرية زبائنها أنها تضع تحت تصرفهم الأرقام الهاتفية التالية : 70 90 50 (021)- 86 92 50 (021) للاستفسار.

للتذكير دخل مستخدمو الملاحة التجارية بشركة الخطوط الجوية الجزائرية في إضراب صبيحة اليوم الاثنين، رافعين العديد من المطالب، من بينها مراجعة شبكة الأجور. و قد تم إلغاء العديد من الرحلات الدولية و الوطنية لشركة الخطوط الجوية الوطنية بسبب الإضراب.