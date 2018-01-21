اتفاق أوبك - خارج أوبك : قيطوني راض عن المستوى الممتاز للامتثال لاتفاق تحديد الانتاج 

الجزائر - قال وزير الطاقة، السيد مصطفى قيطوني، اليوم الأحد انه راض على المستوى الممتاز للامتثال الذي حققته الدول الـ 24 الأعضاء وغير الأعضاء في المنظمة المصدرة للنفط (اوبك) ي مضيفا انه يجب مواصلة وتكثيف المجهودات من اجل تحقيق الاهداف المنتظرة على المدى المتوسط و الطويل، حسب ما افاد به بيان للوزارة.

وفي تصريح للصحافة على هامش مشاركته في الاجتماع السابع للجنة الوزارية المشتركة للمنتجين الاعضاء وغير الاعضاء في أوبك لمتابعة اتفاق فيينا لخفض الانتاج المنعقد بمسقط (سلطنة عمان)ي قال السيد قيطوني انه "راض على المستوى الممتاز للامتثال" الذي حققته الدول الـ 24 الاعضاء في المنظمة المصدرة للنفط و غير الاعضاء و التزاماتهم في اطار اتفاق اوبك - خارج اوبك في 10 ديسمبر 2016، يضيف البيان.

وقد سجل مستوى الامتثال "مستوى قياسيا" حيث بلغ حوالي 129 بالمئة خلال شهر ديسمبر 2017 ي فيما بلغ في يناير 2017 نسبة 87 بالمئة، وفقا لذات المصدر.

وأشار السيد قيطوني في هذا الاطار الى ان "الجهود المشتركة للدول مكنت بالإسهام بقوة في تحقيق الاستقرار والتوازن في اسواق النفط".

وأضاف أن هذه الجهود يجب أن تستمر وتكثف لتحقيق الأهداف المنتظرة على المديين المتوسط والطويل .

وعلى صعيد آخر، قال الوزير إن مخزونات النفط قد انخفضت "بشكل محسوس" من 300 مليون برميل إلى 118 مليون برميل وأن السوق قد استجابت بشكل إيجابي للجهد الجماعي الذي ينم على فعالية الآليات التي تنفذها البلدان ال 24 الاعضاء وغير الأعضاء في المنظمة .

وتابع الوزير قائلا انه "راض" على تقارب وجهات النظر والتنسيق "الجيد" الذي يميز العلاقات بين دول الاوبك والدول المنتجة خارج المنظمة.

كما ابرز دور الجزائر من خلال الاسهام الحاسم لرئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، في جعل الاتفاق التاريخي المبرم في الجزائر العاصمة يوم 28 سبتمبر 2016 ممكنا و الذي تمخض عنه نجاح المسار الحالي.

للإشارة، فان الاجتماع الثامن للجنة الوزارية المشتركة للمنتجين الاعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" وغير الاعضاء لمتابعة اتفاق فيينا لخفض الإنتاج سيعقد بالمملكة السعودية في ابريل المقبل، حسب ذات البيان.